VIDEO: Animovaný Mimi šéf otevře svůj rodinný podnik na jaře

První Mimi šéf, který měl premiéru před třemi roky, si získal takovou oblibu, že zrodil i televizní seriál s originálním titulním hrdinou - přemoudřelým batoletem, které před rodiči roztomile vrní, ale v zákulisí se chová jako tvrdý obchodník na ředitelském postu.

Ve druhém dílu se zakuklený byznysmen pustí se starším bratrem do akce, v níž se musí postavit zlosynovi, který učí potomky zlobit. Na scéně se objeví rovněž hrdinův dívčí protějšek, dospělí proměnění do školních let nebo dětští nindžové v „karate oblečcích“. Ukázku najdete na videu.