Celovečerní dokument Jemný rváč popisuje neuvěřitelnou „japonskou cestu“ olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka prostřednictvím neznámého příběhu a zpovědi jeho největšího soupeře. Do kin snímek přijde 25. září.
Judista Lukáš Krpálek získal své druhé olympijské zlato! (30. července 2021) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V roce 2016 Lukáš Krpálek zlatou olympijskou medailí uzavřel sbírku všech světových titulů ve váhové kategorii do 100 kilogramů. Zdálo se, že více už dosáhnout nemůže, ale judo má ještě královskou kategorii nad stokilový limit.

Právě zde začíná Jemný rváč. Výjimečný sportovní triumf Lukáše Krpálka je vyprávěn na pozadí třináct let neznámého příběhu bývalého mistra světa a světové jedničky Takamasi Anaie. Na olympiádě v Londýně se během jediného zápasu s Krpálkem dostal na hranu beznaděje.

Judista Lukáš Krpálek s dětmi ve své akademii
TADY JE DOMA. Lukáš Krpálek v hale Rokytka, kde trénuje a vychovává mladé judisty.
VÍTĚZ. Lukáš Krpálek přebral cenu Gutha-Jarkovského.
Judista Lukáš Krpálek získal své druhé olympijské zlato! (30. července 2021)
„Následující čin úcty a pokory, ke kterému se po několika letech Anai odhodlal před zraky elit tamního juda, se stal na olympiádě v Tokiu bezprostředně po Lukášově olympijském triumfu v nejtěžší královské kategorii,“ líčí režisér Adolf Zika.

Ve filmu vystupuje řada velikánů japonského juda, zní tu i výpovědi režiséra a olympionika Petra Jákla či herce a bývalého vrcholového judisty Ondřeje Vetchého. Tvůrci slibují film dokazující, že pravá síla nepochází jen z velikosti svalů, ale hlavně z nastavení myšlení. Ukázku najdete na videu.

