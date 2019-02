VIDEO: Kdo předběhl Gagarina? Přece Lajko: Cigán ve vesmíru

Maďarská černá komedie založená na absurditě socialistické doby zavede do éry příprav prvního Gagarinova letu. Hrdina zvaný Lajko Cigán sice uspěje, bohužel však jeho funkční raketa vystřelí do nebeských výšin i s jeho matkou. A od té doby se Lajko snaží podívat do vesmíru, aby se s maminkou setkal.

Umožní mu to paradoxně komunističtí pohlaváři. Ne že by snad tolik stáli o jeho prvenství, ale potřebují otestovat techniku. Přece nepošlou Gagarina do neznáma! Satiru s romským hrdinou natočil režisér Balázs Lengyel, tvůrce akčního Kojota, a v Terstu s ní vyhrál cenu diváků. Ukázku najdete na videu.