VIDEO: Taková nevšední rodinka. Co ukázal deník Kučery s Chytilovou

„Deník připomíná zprávu, která byla mnoho let zavřená v láhvi – a my jsme ji vytáhli. Snažili jsme se, aby zůstala neporušena,“ říká Felcman o filmu, který vedle přelomu 60. a 70. let zachycuje příběh jednoho vztahu a dospívání dětí. Týž autor už letos uvedl do kin dokument Jaroslav Kučera Zblízka.

Na zahájení festivalu bude též odměněn nejlepší krátký dokument; trofeje pro letošní ročník navrhl čínský umělec Aj Wej-wej. Cena za přínos světové kinematografii připadne v závěru režiséru Sergeji Dvorcevoji, který je autorem letošní znělky.

Ukázku z filmu Jaroslav Kučera Deník najdete na videu.