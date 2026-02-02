To obočí sis nechala, že? Ďábel opět nosí Pradu a hrdinka Meryl Streepové se vdala

  15:15
Producenti zveřejnili trailer filmu Ďábel nosí Pradu 2, který po dvaceti letech vrací na plátno původní hlavní postavy komedie ze světa módy. Meryl Streepová, Anne Hathawayová, Emily Bluntová a Stanley Tucci dorazí do českých kin 30. dubna.

Návrat do ulic New Yorku a redakce časopisu Runway se natáčel opět s režisérem Davidem Frankelem, který přizval i několik nových tváří. Patří k nim Kenneth Branagh, jenž si zahraje manžela mocné Mirandy, stále ještě šéfky módního magazínu, která před odchodem do penze svádí těžký boj.

Z filmu Ďábel nosí Pradu 2
38 fotografií

Představitelka staré školy se totiž musí vypořádat s upadajícím vlivem tištěných médií a s nástupem digitální revoluce, přičemž její bývalá asistentka v podání Emily Bluntové se vypracovala do čela módního konkurenta, který s Runway tvrdě soupeří o příjmy z reklamy.

Návrat po dvaceti letech. Film Ďábel nosí Pradu 2 představuje první ukázku

V nelehké situaci Miranda znovu potkává svou někdejší oporu v podání Anne Hathawayové, nyní reportérku, která svůj styl oblékání podřídila životu na cestách. A dávná šéfka ji vítá s typickou kousavostí: „Změnila ses, jsi sebevědomější – ale to obočí sis nechala, že?“

Obyčejné skautské děti a invaze hmyzu z béčkových hororů. Dianiška chystá Havěť

Inscenace Havěť má v Divadle pod Palmovkou premiéru 6. února 2026.

Divadlo pod Palmovkou chystá na 6. února premiéru nové autorské komedie Tomáše Dianišky s názvem Havěť. Autor a režisér v ní zavede diváky do prostředí skautského tábora, naneštěstí v době...

1. února 2026  8:50

RECENZE: Když „starý cynik a prasák“ Houellebecq píše o lásce, je z toho zážitek

Jan Hájek a Nina Horáková v představení Zničit, které uvádí pražské divadlo...

Poslední román francouzského skandalisty a předně skvělého spisovatele Michela Houellebecqa Zničit nyní zadaptovali v pražském divadle Komedie. Režisér Tomáš Ráliš si s náročným textem poradil skvěle...

31. ledna 2026  16:30

