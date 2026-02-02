To obočí sis nechala, že? Ďábel opět nosí Pradu a hrdinka Meryl Streepové se vdala

Návrat do ulic New Yorku a redakce časopisu Runway se natáčel opět s režisérem Davidem Frankelem, který přizval i několik nových tváří. Patří k nim Kenneth Branagh, jenž si zahraje manžela mocné Mirandy, stále ještě šéfky módního magazínu, která před odchodem do penze svádí těžký boj.
Představitelka staré školy se totiž musí vypořádat s upadajícím vlivem tištěných médií a s nástupem digitální revoluce, přičemž její bývalá asistentka v podání Emily Bluntové se vypracovala do čela módního konkurenta, který s Runway tvrdě soupeří o příjmy z reklamy.
Návrat po dvaceti letech. Film Ďábel nosí Pradu 2 představuje první ukázku
V nelehké situaci Miranda znovu potkává svou někdejší oporu v podání Anne Hathawayové, nyní reportérku, která svůj styl oblékání podřídila životu na cestách. A dávná šéfka ji vítá s typickou kousavostí: „Změnila ses, jsi sebevědomější – ale to obočí sis nechala, že?“