VIDEO: Nepřestal věřit. Milan Ondrík jako Bojovník vyměnil box za MMA

  15:38
První ukázka z filmu Bojovník odhaluje příběh o odvaze, vině a víře v nápravu minulých chyb. Snímek Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky vstoupí do kin 13. srpna, v hlavní roli se představí Milan Ondrík jako zápasník Pavel „Hoff“ Hoffmeister.

„Jsou věci, které chcete hrát, a věci, které nechcete prožít. To je Bojovník. Pro mě se tím uzavírá jedna etapa mého života. Odpouštím všem, ale bojuji dál. Tak jako každý z nás je bojovník, i já bojuji vždy a všude. Boj nikdy nekončí. Nikdy se nevzdáváme. Bojovník je vítěz, protože nepřestal věřit. A proto bojuje,“ uvedl Milan Ondrík ke své roli.

Film vypráví o bývalém mistru Evropy a olympijském medailistovi v boxu, který se po letech pokouší o návrat – tentokrát do světa MMA. Nečeká ho jen střet s novými pravidly a obávaným soupeřem v podání Jána Jackuliaka, ale především souboj s vlastní minulostí a vnitřními démony.

Vedle Ondríka se v klíčových rolích představí Ema Businská, Martin Finger, Ján Jackuliak, Hana Vagnerová či Eliška Balzerová, herecký debut zde čeká rapera Calina, v obsazení se objevují i šampioni smíšených bojových umění Jiří Procházka a David Kozma. Ukázku najdete na videu.

VIDEO: Nepřestal věřit. Milan Ondrík jako Bojovník vyměnil box za MMA

