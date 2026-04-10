VIDEO: Nepřestal věřit. Milan Ondrík jako Bojovník vyměnil box za MMA

„Jsou věci, které chcete hrát, a věci, které nechcete prožít. To je Bojovník. Pro mě se tím uzavírá jedna etapa mého života. Odpouštím všem, ale bojuji dál. Tak jako každý z nás je bojovník, i já bojuji vždy a všude. Boj nikdy nekončí. Nikdy se nevzdáváme. Bojovník je vítěz, protože nepřestal věřit. A proto bojuje,“ uvedl Milan Ondrík ke své roli.
Film vypráví o bývalém mistru Evropy a olympijském medailistovi v boxu, který se po letech pokouší o návrat – tentokrát do světa MMA. Nečeká ho jen střet s novými pravidly a obávaným soupeřem v podání Jána Jackuliaka, ale především souboj s vlastní minulostí a vnitřními démony.
Vedle Ondríka se v klíčových rolích představí Ema Businská, Martin Finger, Ján Jackuliak, Hana Vagnerová či Eliška Balzerová, herecký debut zde čeká rapera Calina, v obsazení se objevují i šampioni smíšených bojových umění Jiří Procházka a David Kozma.