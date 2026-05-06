Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

VIDEO: Nehodláme sedět v koutě, vzkazují Havlová a Pořízková jako Bardotky

Autor:
  8:00
Vrásky? V pořádku. Život bez partnera? Taky v pořádku. Chtít od života víc? Naprosto zásadní! Takový vzkaz posílají ženám Bardotky, hrdinky letní komedie, která zveřejnila trailer a do kin vtrhne 23. července.

Bardotky jsou podle režisérky Hany Hendrychové „oslavou ženství“, neboť jde o „ženský film pro ženy natočený a napsaný ženami“. Divačkám sdělí, že „taková, jaká jsi, jsi skvělá“, a spoluautorka Pavla Krečmerová si přeje, aby ženy šly do kina spolu a film pak doporučily dalším ženám.

Z filmu Bardotky
Z filmu Bardotky
Z filmu Bardotky
Z filmu Bardotky
18 fotografií

Dagmar Havlová, která hraje jednu ze tří kamarádek na letní dámské jízdě, má jiné přání: „Aby si divačky odnesly pocit, že nikdy není pozdě. Na kamarádky. Na pravdu. Na sebe. Na život. A aby vyšly z kina a zavolaly někomu, komu dlouho nevolaly, a povídaly si a smály se.“

Eva Holubová věří, že stejně jako postavy filmu jsou jejich představitelky věčně mladé v přístupu k životu. A třetí aktérka Pavlína Pořízková dodává: „My, trošku starší ženy, jsme dlouho byly považovány za někoho, kdo má sedět v koutě a být babička. Tak to není. Každý den musíš využít naplno.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Satoranský, Dykovi či Hartl. Podívejte se, kdo se přišel rozloučit s Janem Potměšilem

Spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl na posledním rozloučení s hercem...

Poslední rozloučení s hercem Janem Potměšilem svedlo dohromady vedle rodiny a veřejnosti i velké množství hereckých kolegů. Herci, jenž odešel 16. dubna po delších zdravotních komplikacích, přišli v...

KVÍZ: Nezapomenutelní Bohdalová s Dvořákem. Co vám utkvělo z legendárního Televarieté?

Silvestrovská připomínka Televarieté: Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová

Oslavenkyně Jiřina Bohdalová ztvárnila za svou dlouhou kariéru celou řadu postav, jež se nesmazatelně zapsaly do srdcí malých i velkých diváků. Svůj vtip a smysl pro komiku v minulosti uplatnila také...

Jsem tlustá, jsem hnusná? A dost! řekla si Tereza Ramba. Monyová nebude jen oběť

Vysíláme
Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je herečka Tereza Ramba.

Letos je to dvacet let od chvíle, kdy se Tereza Ramba poprvé objevila na filmovém plátně. Za tu dobu si ji oblíbily tisíce diváků, získala Českého lva, ztvárnila desítky rolí. Přesto se stále může...

VIDEO: Nehodláme sedět v koutě, vzkazují Havlová a Pořízková jako Bardotky

Z filmu Bardotky

Vrásky? V pořádku. Život bez partnera? Taky v pořádku. Chtít od života víc? Naprosto zásadní! Takový vzkaz posílají ženám Bardotky, hrdinky letní komedie, která zveřejnila trailer a do kin vtrhne 23....

6. května 2026

AI z něj omylem udělala delikventa. Slavný houslista nyní žaluje Google o miliony

Kanadský hudebník Ashley MacIsaac

Kanadský hudebník Ashley MacIsaac žádá po společnosti Google odškodné ve výši půl druhého milionu dolarů kvůli nepravdivému označení za sexuálního delikventa. Falešná informace, kterou omylem...

5. května 2026  17:09

RECENZE: I když není dokonalá, má komedie Ovce žerou první alespoň nápad

50 % Premium
Michal Balcar a Alena Doláková ve filmu Ovce žerou první (2026)

Pokud člověk nic nečeká, může být příjemně překvapen. To je případ autorské i režijní prvotiny Jana Musila Ovce žerou první, která se od jiných českých komedií vzácně liší: o něco jí totiž jde.

5. května 2026

Českou filharmonii povede londýnský rodák. Huw Humphreys nastoupí v září

Pozici uměleckého ředitele a generálního manažera České filharmonie bude od...

Pozici uměleckého ředitele a generálního manažera České filharmonie bude od září zastávat Huw Humphreys. Londýnský rodák bude odpovědný za plánování koncertní činnosti v České republice i v...

5. května 2026  14:53

RECENZE: Erotické napětí je pryč. Krásu i dekadenci přehlušily technické nedostatky

Teresa Schel v představení Sen o říši krásy v českokrumlovské Zámecké jízdárně

Sobotní premiéra inscenace dekadentního Snu o říši krásy, kterou Jihočeské divadlo nazkoušelo v českokrumlovské Zámecké jízdárně, provázely problémy s nazvučením a celková nesouhra souboru. Je možné,...

5. května 2026  14:26

KOMENTÁŘ: Paní Streepová, vážně jste to celé hrála vy? Jak Oscary prověří vliv AI

Premium
Meryl Streepová na Oscarech (Los Angeles, 4. března 2018)

Přece jen na té zlověstné umělé inteligenci asi něco bude, když se kvůli ní odhodlala k činu i tak tradiční organizace jako americká filmová akademie, udílející nejžádanější filmové ceny Oscar.

5. května 2026

Baletní mistr Jiří Bubeníček nastoupil ke Klempířovi. Působí jako náměstek za SPD

Jiří Bubeníček

Náměstkem ministra kultury za SPD se od 4. května stal bývalý baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček. Obsadil poslední volné místo politického náměstka, politické vedení úřadu je tak nyní...

5. května 2026  12:23

Damon, Pattinson a boj s kyklopem. Letní filmová událost Odyssea láká trailerem

Matt Damon ve filmu Odyssea

V pondělí měl v pořadu The Late Show with Stephen Colbert premiéru nový trailer očekávaného velkofilmu Odyssea režiséra Christophea Nolana. V ukázce je mimo jiné k vidění boj Matta Damona v roli...

5. května 2026  11:39

Netflix potvrdil nové Stranger Things. O čem budou a kdy se budou vysílat?

Záběr z první série Stranger Things: Tales from ‘85

Jen pár dní po premiéře animovaného spin-offu seriálu Stranger Things s názvem Tales from the ’85 Netflix potvrdil plány na druhou řadu. Tým se bude muset poprat s dalším paranormálním nebezpečím...

5. května 2026  11:13

Oslava jubilea. Do Prahy přijede metalová pětice Five Finger Death Punch

Kapela Five Finger Death Punch

Americká groovemetalová kapela Five Finger Death Punch oznámila světové turné k 20. výročí vzniku, v rámci něhož vystoupí 31. ledna 2027 v pražské O2 areně. Společnost ji budě dělat speciální host,...

5. května 2026  11:02

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

RECENZE: Odškrtnout si a jít dál. Koncert Erica Claptona připomínal návštěvu muzea

Premium
Koncert kytaristy, zpěváka a skladatele Erica Claptona

Jeden z největších žijících rockových kytaristů Eric Clapton se po čtyřech letech vrátil do pražské O2 areny s víceméně totožně sestaveným setlistem, v němž dva „elektrické“ bloky svíraly akustický....

5. května 2026  9:57

Čarodějův učeň, Princ z Persie či Farma zvířat. Co přinese letošní Anifilm

Z filmu Vlkochodci

Na pět set titulů uvede 25. mezinárodní festival animovaných děl Anifilm, který se koná od 5. do 10. května v Liberci. Hlavním tématem jsou legendy a mýty, na zahájení se představí Cirk La Putyka,...

5. května 2026  8:17,  aktualizováno  9:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.