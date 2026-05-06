Bardotky jsou podle režisérky Hany Hendrychové „oslavou ženství“, neboť jde o „ženský film pro ženy natočený a napsaný ženami“. Divačkám sdělí, že „taková, jaká jsi, jsi skvělá“, a spoluautorka Pavla Krečmerová si přeje, aby ženy šly do kina spolu a film pak doporučily dalším ženám.
Dagmar Havlová, která hraje jednu ze tří kamarádek na letní dámské jízdě, má jiné přání: „Aby si divačky odnesly pocit, že nikdy není pozdě. Na kamarádky. Na pravdu. Na sebe. Na život. A aby vyšly z kina a zavolaly někomu, komu dlouho nevolaly, a povídaly si a smály se.“
Eva Holubová věří, že stejně jako postavy filmu jsou jejich představitelky věčně mladé v přístupu k životu. A třetí aktérka Pavlína Pořízková dodává: „My, trošku starší ženy, jsme dlouho byly považovány za někoho, kdo má sedět v koutě a být babička. Tak to není. Každý den musíš využít naplno.“