VIDEO: Do kin zamíří Rodenův Indián, letci z RAF i komedie Buď chlap!

Víc než zábavu slibuje Indián, který představí Karla Rodena v roli dosud neviděné. Na premiéru zve česko-slovensko-polská novinka od 22. září. „V první řadě je to komedie, ale mně se líbí i nadstavba. To, co je ve filmu navíc. Indián má určité poslání, které má film mít. A je jedno, jestli jsem se stal podnikatelem, nebo indiánem,“ napověděl o své roli Roden.

Rovněž v září dorazí do kin dokument Tomáše Bojara dokument Good Old Czechs, který vypráví příběh dvou českých letců RAF bojujících na západní i východní frontě druhé světové války. Vzpomínky stíhacího pilota Františka Fajtla a palubního střelce Filipa Jánského ožívají s promluvami dvojice herců, jinak je snímek vystavěný výhradně z dobových záběrů.

Dál k premiéře, až v březnu 2023, má právě dotočená romantická komedie Buď chlap!, v níž ústřední dvojici hrají Jakub Prachař a Tereza Ramba. Hlavní hrdina, typický mamánek, se kvůli dávné lásce vypraví do Tater na kurz, který slibuje, že promění jelimánky v pravé muže. Ukázky z filmů najdete na videu.