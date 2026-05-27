Oproti svým typickým svrškům – žlutočervené košili a vestičce se vzorem kravské kůže se hlavní hrdina pro nový díl oblékl do červeného ponča. Po sundání klobouku navíc odhalí proplešatělé temeno hlavy, které značí, že Woody skutečně nabral pár let navíc a s nimi i kila na váze.
Scenárista a režisér pokračování oblíbeného animáku Andrew Stanton při nedávném promítání třicetiminutového úryvku na tiskové konferenci v Anaheimu na toto téma uvedl, že Woody si prostě už užívá důchodu. „Má nový smysl života, nemusí se věnovat jen jednomu dítěti. Je venku na poli a nemá žádné starosti,“ řekl Stanton.
Nejnovější díl přivádí do série kromě změny image hlavního hrdiny i novou antagonistku. Je jí postava tabletu Lilypad. Osmiletá lidská hrdinka Bonnie je stejně jako její vrstevníci „přilepená“ k tomuto zařízení, kde hrají online hry a vzájemně komunikují. Ostatní hračky se tak kvůli tomu cítí v ohrožení.
Stanton by však její působení v dětském pokojíčku neviděl tak černě „Je to prostě další fáze v jejím životě. Lilypad je stvořená jako hračka kvůli tomu, že chce dítěti pomoct se rozvíjet. Má zcela odlišné schopnosti, ale nulové zkušenosti. Zatímco třeba postavička kovbojky Jessie má jen ty zkušenosti a pravděpodobně není připravená na to, co má dělat dál,“ řekl režisér pro magazín Variety.
Když společnost Pixar Stantona před více než pěti lety požádala, aby napsal scénář k dalšímu pokračování filmu, měl v plánu se zabývat také tím, jak elektronická zařízení ubírají čas na hraní, a co to pro děti znamená. Jak si s tímto novým motivem tvůrci nakonec poradili, se diváci dozví od 19. června.