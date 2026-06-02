Herec uvedl, že se dabingové obsazení filmu s kritikou tohoto nešvaru, kdy mládež dlouze hledí do telefonu, chvilku zvedne hlavu a opět obratem upře pozornost na obrazovku, z vlastních zkušeností ztotožňuje.
„Je to generační záležitost. Tato generace má tento přístroj, který je technologicky definuje ve společnosti, a vkládá do něj všechno,“ uvedl pro BBC.
Zatímco předchozí filmy série se odehrávaly převážně ve světě hraček, pátý díl je prvním, který se otevřeně zabývá tématem technologie a poukazuje jak na její výhody, tak na rizika.
Rodinný snímek společnosti Pixar do kin dorazí 19. června. Vedle Hankse se svým hlasem k oblíbeným postavičkám znovu vrací Tim Allen (Buzz Rakeťák) a Joan Cusacková (kovbojka Jessie). Dabingovou roli nově přijala i americká herečka Greta Lee, jejíž prostřednictvím promluví právě kontroverzní postava Lilypad (tablet ve tvaru žáby).
Právě Tim Allen před časem zavzpomínal, jak nedávno vzal svou dospívající dceru do kina, ale ona se po celou dobu promítání nebyla schopná na film plně soustředit. „Děti jsou dnes zvyklé jen na sedmisekundová videa z Instagramu. Pak mají problém udržet pozornost u dvouhodinového filmu,“ uvedl herec k vlastní zkušenosti.
Podle herců je to boj, který dobře znají rodiče po celém světě. Allen však připustil, že vlastní boj s určitými technologiemi vede každá generace a že jeho rodiče mu v mládí vyčítali podobné nešvary spojené s pastmi tehdejší doby.
„Jakmile jsem dceři řekl ‚odlož ten telefon‘, vzpomněl jsem si, jak mi rodiče říkali ‚vypni tu hudbu‘. Když se do USA tehdy dostalo FM rádio, začali jsme poslouchat rock’n’roll. Hudbu jsme prostě poslouchali pořád. Jakmile jsme dostali televizi, chtěli jsme se na ni nepřetržitě dívat. Takže tento vývoj tu vždycky byl,“ zavzpomínal herec.
V Toy Story 5 je tak malá Bonnie stejně jako její vrstevníci „přilepená“ k tabletu Lilypad: hrají zde online hry a vzájemně komunikují. Ostatní hračky z jejího pokojíčku se tak cítí v ohrožení.
Režisér Andrew Stanton však již dříve podotkl, že by situaci neviděl tak černě. „Je to prostě další fáze v jejím životě. I Lilypad chce dítě rozvíjet. Má zcela odlišné schopnosti, ale nulové zkušenosti,“ hájil režisér postavu pro magazín Variety.