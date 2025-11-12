Toy Story 5 láká první ukázkou. Oživila ji slavná píseň, která má souvislost s Prahou

Parťáci Woody a Buzz se vrací, aby čelili modernizaci. První upoutávka na trailer nového dílu kultovní filmové série Toy Story z dílny studia Pixar slibuje velké změny. Plastové hrdiny totiž pořádně potrápí chytrý tablet jménem Lilypad. Znamená to konec éry hraček? Toy Story 5: Příběh hraček se dočká premiéry 19. června příštího roku.

Buzz, Woody, Jessie a ostatní hrdinové Příběhu hraček se musejí vyrovnat s novým přírůstkem do domácnosti – high-tech tabletem ve tvaru žáby. Podle tvůrců tak „čelí zcela nové hrozbě pro jejich hraní“. Nové postavičce s názvem Lilypad svůj hlas propůjčí herečka Greta Lee, známá například ze seriálu Netflixu Ruská panenka či série The Morning Show.

Do režisérského křesla nezasedl nikdo jiný než autor všech předchozích dílů Andrew Stanton, tvůrce těch nejúspěšnějších titulů studia Pixar. Za sebou má dětmi i dospělými milované filmy jako Hledá se Nemo, WALL-E, Život brouka, Vzhůru do oblak, Auta, Úžasňákovi, Příšerky s.r.o. nebo V hlavě. Stanton se podílel na scénáři všech čtyř předchozích dílů a pod Toy Story 5 je uveden jako jediný scenárista.

V rolích hlavních hrdinů se v originálním znění vracejí hlasy Toma Hankse jako kovboje Woodyho a Tima Allena jako kosmonauta Buzze Rakeťáka.

Disney po výbuchu Sněhurky mění strategii. Další animovaný hit přetáčet nebude

Kromě nového přírůstku Lilypadu se divákům představí také Smarty Pants, hračka v podobě toaletního papíru, která dětem pomáhá naučit se chodit na nočník. Novou postavu bude v originále dabovat americký herec a moderátor Conan O’Brien, oblíbený především díky své noční talk show s názvem Late Night with Conan O’Brien.

Kapela INXS a Praha

V teaseru nového Příběhu hraček zní píseň z roku 1987 s názvem Never Tear Us Apart od australské kapely INXS. V klipu, který se natáčel v Praze, se zpěvák Michael Hutchence prochází po Střeleckém ostrově. Mihnou se zde také záběry na Karlův most, Pražské Benátky, Starý židovský hřbitov a orloj na Staroměstském náměstí. Píseň zazněla i v roce 1997 v Katedrále svatého Ondřeje v Sydney na Hutchencově pohřbu, když na konci obřadu pozůstalí členové odnášeli rakev.

První díl Toy Story zamířil na filmová plátna v roce 1995. Zapsal se do dějin jako první film zcela animovaný na počítači. Než studio Pixar koupil filmový gigant Disney, stihli ještě v roce 1999 vydat sequel Toy Story 2. Třetí díl nechal fanoušky čekat dlouhých jedenáct let a jeho následník Toy Story 4 dalších devět. Oba filmy však celosvětově vydělaly přes miliardu dolarů a získaly Oscary za nejlepší animovaný film.

Páté Toy Story bude 31. počinem z dílny studia Pixar. Jeho dosud poslední film s názvem Elio, který do kin zamířil letos v červnu, přitom mimořádný úspěch neslavil. Oproti tomu očekávaný snímek V hlavě 2 se stal nejvýdělečnějším filmem roku 2024. Celkově se totiž pixarovským sequelům daří, což předznamenává slibnou budoucnost nejnovějšímu dílu nejlukrativnější a nejdéle běžící filmové série slavného studia.

INXS- Never Tear Us Apart

