Vynalézavé, vtipné, srdečné. Toy Story 4 je prý víc než dost dobré loučení

Po čase Pixar odkoupila značka Disney a sám Lasseter musel studio opustit poté, co jej ve vlně hnutí proti sexuálnímu obtěžování MeToo nařkli, že své kolegyně prý až příliš familiárně objímal.

Až nyní mu úspěch snímku Toy Story 4: Příběh hraček, u něhož se režie sice musel vzdát, ale zůstal vedle vlastního podílu na scénáři také výkonným producentem, dává hojivou náplast.



Film je třetím nejrychlejším sběračem tržeb letošního roku, hned za hranými komiksy Avengers: Endgame a Captain Marvel. V hlasování některých fanoušků aspiruje na vůbec nejlepší díl celé série. Přitom svou pověst může ještě vylepšit, protože v řadě zemí včetně Česka se do kin teprve chystá.

Většina trhů včetně severoamerického nasadila čtvrtý díl animované legendy již na sklonku června, před koncem školního roku. Důvod, proč si tuzemští diváci počkají až do srpna, vysvětlil ředitel distribuční společnosti Falcon Jan Bradáč. Není to na přání Američanů:

„Tuhle strategii jsme zvolili my a s Disneym jsme se na tom dohodli v rámci našich licenčních pravidel. Nejde vůbec o vzácný jev, že se animované filmy a jejich termíny premiér přizpůsobují jednotlivým teritoriím, ať už s ohledem na konkurenci, roční období nebo jiné vlivy. Druhý díl Ralfa letos v lednu či Coco v roce 2018 jsme také uvedli s odstupem po americké premiéře. Příklad odjinud: kolegové od Disneyho v Německu jdou do kin s Toy Story 4 ještě o týden později než my. A že jde o strategické rozhodnutí případ od případu, lze ukázat na Ledovém království 2, s nímž půjdeme do českých kin letos v listopadu naopak ve stejném termínu jako Američané,“ shrnul Bradáč.

Ve vysokém hodnocení premiérového dobrodružství kovboje Woodyho a dalších hraček z dětského pokojíku se vzácně shodují diváci i kritici. „Důsledně vynalézavé, vtipné a srdečné. Jinými slovy, film je mnohem lepší, než má právo být. Je víc než dost dobrý, aby ospravedlnil svou existenci,“ stojí v jedné recenzi.

Jiná píše: „Nalezení svého cíle, poznání osudu a přijetí vlastní smrtelnosti jsou témata na dětský film zdánlivě dospělá, ale Toy Story 4 si s nimi pohrává a současně dokáže zůstat barvitým rodinným dobrodružstvím.“ A třetí citát tvrdí, že „Toy Story 4 dosahuje téměř nemožného“.



Co bude dál

Nejen Tom Hanks a Tim Allen mluvili o definitivním konci série, když líčili, jak loučení svých postav proplakali. Také producent Pixaru Mark Nielsen prohlásil, že místo pokračování se studio nyní zaměří na výrobu nových, původních příběhů. Nicméně možnost, že vznikne Toy Story 5, vysloveně nevyloučil. „S každým filmem, na kterém pracujeme, zacházíme tak, jako by byl naším prvním i posledním. Je to otázka budoucnosti,“ uvedl Nielsen.

Zato už je jisté, že streamovací služba Disney+ zkusí životnost hitu prodloužit exkluzivními odvozeninami; zatím se mluví o krátkém filmu a desetidílném seriálu.