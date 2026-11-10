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Zemřela De Nirova ex a hvězda seriálu 227 Toukie Smithová. Zradila ji zákeřná nemoc

  18:43
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Toukie Smithová na lodi během 23. ročníku průvodu hrdosti leseb a gayů v New...

Toukie Smithová na lodi během 23. ročníku průvodu hrdosti leseb a gayů v New Yorku. (28. června 1992) | foto: Profimedia.cz

Zesnulá americká herečka a modelka Toukie Smithová. (1. ledna 1992)
Herci Sean Penn (vlevo) a Robert De Niro (vpravo) pózují s Toukie Smithovou,...
Toukie Smithová a Robert De Niro na aukci celebrit v New Yorku. (26. února 1989)
Zesnulá Toukie Smithová s Robertem De Nirem. (17 října 2008)
6 fotografií
V 73 letech zemřela americká herečka a modelka Toukie Smithová. Někdejší hvězda slavného seriálu 227 dlouho bojovala s roztroušenou sklerózou. Zemřela 4. listopadu, úmrtí nyní oznámily její děti Airyn a Julian De Niro.

Někdejší hvězda ikonického seriálu 227 z přelomu osmdesátých a devadesátých let naposledy vydechla doma v rodiném kruhu.

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Úspěšnou kariéru odstartovala na předváděcích molech po boku svého bratra, módního návrháře Williho Smithe, a postupně pracovala pro věhlasné značky jako Chanel, Givenchy nebo Thierry Mugler.

V osmdesátých letech pak plynule přešla k herectví, nabídky se hrnuly a vedle televizních rolí se objevila například ve filmech Kazatelova žena či Joeova garsonka.

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Všestranně nadaná umělkyně provozovala v New Yorku také vlastní restauraci Toukie’s a úspěšnou cateringovou společnost, která zajišťovala občerstvení mimo jiné i na oslavu výročí svatby herce Seana Penna a zpěvačky Madonny.

Mezi lety 1988 a 1996 tvořila pár s hercem Robertem De Nirem, se kterým má právě dvě děti, které přišly na svět díky náhradní matce. Svou krásou, osobitým stylem i obrovskou energií napomohla celé generaci černošských modelek a navždy se zapsala do historie americké popkultury.

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