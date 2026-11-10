Někdejší hvězda ikonického seriálu 227 z přelomu osmdesátých a devadesátých let naposledy vydechla doma v rodiném kruhu.
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Úspěšnou kariéru odstartovala na předváděcích molech po boku svého bratra, módního návrháře Williho Smithe, a postupně pracovala pro věhlasné značky jako Chanel, Givenchy nebo Thierry Mugler.
V osmdesátých letech pak plynule přešla k herectví, nabídky se hrnuly a vedle televizních rolí se objevila například ve filmech Kazatelova žena či Joeova garsonka.
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Všestranně nadaná umělkyně provozovala v New Yorku také vlastní restauraci Toukie’s a úspěšnou cateringovou společnost, která zajišťovala občerstvení mimo jiné i na oslavu výročí svatby herce Seana Penna a zpěvačky Madonny.
Mezi lety 1988 a 1996 tvořila pár s hercem Robertem De Nirem, se kterým má právě dvě děti, které přišly na svět díky náhradní matce. Svou krásou, osobitým stylem i obrovskou energií napomohla celé generaci černošských modelek a navždy se zapsala do historie americké popkultury.