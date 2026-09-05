Kuchař Tony: Jaký je nejhorší export USA? Ani jaderné zbraně, ani Pobřežní hlídka

V devatenácti letech toužil po literární dráze, ale když neuspěl se žádostí o spisovatelské stipendium, přijel Anthony Bourdain do přímořského Provincetownu ve státě Massachusetts a nastoupil na letní brigádu v místní restauraci.
Za dveřmi profesionální kuchyně objevil prostředí, které jej fascinovalo a nasměrovalo jeho osud: ostrůvek plný hluku, vypětí, drsného humoru, fyzické dřiny i silných osobností, svět s vlastními pravidly, rytmem a komunitou lidí, kteří se navzájem provokují i podporují.
Záhadou stále zůstává jeho konec.