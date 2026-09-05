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Kuchař Tony: Jaký je nejhorší export USA? Ani jaderné zbraně, ani Pobřežní hlídka

Mirka Spáčilová
  15:00

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Dominic Sessa ve filmu Tony | foto: Continental Film

Tvrdil, že půl deci omáčky zahladí mnohé hříchy, že tělo není posvátný chrám, ale zábavní park s velkou jízdou a že nejnebezpečnějším americkým exportem nikdy nebyly ani jaderné zbraně, ani reprízy Pobřežní hlídky, nýbrž rychlé občerstvení. Proslulý kuchař Anthony Bourdain se nyní představí ve filmu Tony, který mapuje jeho začátky.

V devatenácti letech toužil po literární dráze, ale když neuspěl se žádostí o spisovatelské stipendium, přijel Anthony Bourdain do přímořského Provincetownu ve státě Massachusetts a nastoupil na letní brigádu v místní restauraci.

Za dveřmi profesionální kuchyně objevil prostředí, které jej fascinovalo a nasměrovalo jeho osud: ostrůvek plný hluku, vypětí, drsného humoru, fyzické dřiny i silných osobností, svět s vlastními pravidly, rytmem a komunitou lidí, kteří se navzájem provokují i podporují.

Záhadou stále zůstává jeho konec.

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