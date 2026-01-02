Tommy Lee Jones přišel o dceru Victorii, zahrála si s ním v Mužích v černém

Podle informací serveru New York Post zavolali záchranné složky zaměstnanci hotelu Fairmont krátce před třetí hodinou ranní na Nový rok poté, co v prostorách objektu objevili bezvládnou ženu. Přestože na místo okamžitě dorazily jednotky hasičů i zdravotníků, veškeré pokusy o záchranu byly marné. Celou záležitost nyní převzali vyšetřovatelé, kteří se pokoušejí okolnosti prověřit.
Victoria Jones se v průběhu své krátké herecké kariéry objevila v několika projektech svého otce. Debutovala již jako jedenáctiletá, kdy si zahrála v populárním sci-fi snímku Muži v černém 2. Před kamerou stanula také v roce 2005 ve snímku Tři pohřby, který Tommy Lee Jones režíroval i v něm hrál hlavní roli. Později se objevila také v jeho westernovém dramatu The Homesman (2014).
Victoria byla jedním ze dvou dětí, které má herec se svou druhou manželkou. Tommy Lee Jones se k úmrtí své dcery zatím veřejně nevyjádřil a zástupci rodiny požádali o respektování piety.
Hotel Fairmont, kde byla mladá herečka nalezena, odmítl s ohledem na vyšetřování a soukromí hostů událost komentovat.
Victoria Jones byla dcerou Jonese a jeho druhé manželky Kimberlei Cloughleyové, se kterou byl ženatý v letech 1981 až 1996. Měla jednoho bratra, Austina Jonese.