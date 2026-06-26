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Možná přijde i Vondráčková. Chica Checa ukáže Tomicovou a Cinu jako matku a syna

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  9:54
Režisér Šimon Holý zabojuje v hlavní soutěži blížícího se karlovarského filmového festivalu s novým snímkem Chica Checa. Melancholickou komedií o rodině, odvaze a přijetí, ve které se v hlavních rolích představí Pavla Tomicová a Jan Cina. Na trailer se můžete podívat již nyní.

Příběh zavede diváky do světa venkovské pošťačky Zdeny a jejího syna Lukáše, jehož návrat domů odhalí dlouho střežené tajemství. Objeví se zde prvky komedie, rodinného dramatu, generačního střetu i drag show. Film Chica Checa má mít podle tvůrců citlivý, ale zároveň humorný příběh o tom, jak těžké je být sám sebou před těmi, které milujeme nejvíc.

„Je to látka, která umí komunikovat skrze jasný příběh závažná témata, ale nezatěžkaně. Žijeme v šílené době, kdy sledujeme ve světě opravdu děsivé události. Tenhle film nás vrací zpátky k menším lidským příběhům,“ říká režisér, scenárista a autor hudby Šimon Holý.

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Právě vztah mezi matkou, kterou ztvárňuje Pavla Tomicová, a synem v podání Jana Ciny, tvoří emocionální jádro filmu. Sám Cina přiznává, že natáčení pro něj bylo mimořádně emocionální a osobní.

„Když jsme zkoušeli jednu z klíčových scén, úplně mě to vzalo. Myslím, že díky skvělému napojení na Pavlu a myšlence na lidi, kteří se ve svém životě snaží najít vlastní cestu, se nám podařilo zachytit opravdové emoce,“ prozrazuje Cina.

Pavla Tomicová a Jan Cina při natáčení filmu Chica Checa
Věra Janků ve filmu Chica Checa
Jan Cina a Pavla Tomicová ve filmu Chica Checa
Jan Cina ve filmu Chica Checa
17 fotografií

Také Pavla Tomicová zdůrazňuje, že síla příběhu spočívá v jeho autenticitě. „Zdena je obyčejná žena, která se musí naučit přijmout věci, které jí život postaví do cesty. Nakonec si ale uvědomí, že to nejlepší, co může pro své dítě udělat, je přijmout ho takové, jaké je. To je téma, které se dotýká každého z nás,“ dodává herečka.

Snímek nabídne rovněž pozoruhodnou proměnu Jana Ciny v drag queen Chicu Checu, alter ego jeho postavy Lukáše, který by rád splnil poslední přání své babičce – potkat se s popovou ikonou Helenou Vondráčkovou. Díky této zkušenosti se herec do nové drag polohy podle svých slov po týdnu intenzivního zkoušení zcela zamiloval.

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„Je to podobné herecké proměně, ale tam je postava daná, a vy k ní hledáte vlastní cestu. Tady si postavu, drag, své superdruhé já, můžete stvořit podle sebe. Je to svoboda, zábava, spousta práce,“ okomentoval proměnu Cina.

Vedle silného hereckého obsazení hlavní dvojice se ve snímku dále objeví Jitka Schneiderová, Natálie Řehořová, Věra Janků, Alexandra Borbély, Martin Talaga nebo Alena Doláková. Po karlovarské premiéře snímek následně vstoupí do kin 20. srpna.

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