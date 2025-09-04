Sansa bude nová Lara. Sophie Turnerová získala hlavní roli v seriálu Tomb Raider

Herečka Sophie Turnerová vyhrála konkurz na roli Lary Croftové v chystaném seriálu Tomb Raider. Devětadvacetiletá hvězda, která je nejznámější rolí Sansy Starkové v seriálu Hra o trůny, v castingu předčila Mackenzie Davisovou, Emmu Mackey či Lucy Boyntonovou.
Sophie Turnerová se stane novou Larou Croftovou v seriálu Tomb Raider. „Jsem nesmírně nadšená, že budu hrát Laru. Je to tak ikonická postava, která tolik znamená pro tolik lidí, a já do toho dám úplně všechno,“ prohlásila Sophie poté, co se od agenta dozvěděla, že se pro ni producenti rozhodli.

Postavu archeoložky Lary Croftové v minulosti ztvárnily Angelina Jolie a Alicia Vikanderová. Turnerová zdůraznila, že navázat na jejich výkony je velká výzva.

„Jsou to obrovské boty, které mi musejí padnout, jít ve stopách Angeliny a Alicie s jejich ohromujícími výkony. Ale s Phoebe v čele jsme ve velmi bezpečných rukou. Nemůžu se dočkat, až uvidíte, co pro vás připravujeme,“ dodala Turnerová. Ta se dosud vedle jedné z hlavních rolí seriálu Hra o trůny objevila i ve filmové sérii X-Men.

Nejčtenější

