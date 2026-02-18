Jsem fakt špatný herec, říká Tom Sean Pšenička. A poté se stal osobností roku

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
„Já o sobě říkám, že jsem fakt špatný herec. Já neumím moc hrát,“ říká bez ironie a dál vysvětluje, že nejde o falešnou skromnost, ale spíše způsobu práce. Nedokáže totiž přepnout na povel. „Když mám být zadýchaný, minutu předtím běhám na místě. Musím to skutečně žít.“
Když má tedy být postava zlomená, rozrušená nebo na dně, znamená to, že on musí být také? „To pak třeba takhle chodím půl hodiny dokola a myslím na strašné věci,“ popisuje. Na otázku, zdali se tím emočně neznásilňuje, přikyvuje: „Jo, úplně totálně.“
Je to ale i právě tato ochota čelit nepohodlí, která mu ocenění vysloužila. V Ratolestech – seriálu České televize o krizích mladých lidí a jejich okolí totiž dokázal vytvořit postavu, kterou není snadné mít rád, a přesto ji nelze odmítat. „Člověk mu nemusí fandit, ale chce se o něm něco dozvědět,“ zaznělo ve zdůvodnění ceny z pera redaktora kulturní rubriky Jindřicha Götha.
Sám Pšenička říká, že ocenění pro něj má význam: „Je to hmotný důkaz toho, že se člověku něco povedlo. A to udělá radost. Herecké sebevědomí je totiž docela křehké.“
A kde pramení jeho vnitřní nejistoty? „Na konzervatoř mě nevzali napoprvé, dostal jsem se až na odvolání a cítil jsem se kvůli tomu dost nejistý.“ Dnes studuje režii na FAMU a herectví kvůli škole na čas omezil. Profesní sny měl však původně úplně jinde: chtěl se stát profesionálním tenistou, obdivoval třeba Rogera Federera. Tělo mu ale začalo selhávat a svou cestu musel změnit.
Výsledky Televizních cen iDNES.cz za rok 2025
Teď je před ním divadelní projekt Human Zoo v režii Viktora Tauše, s hudbou Romana Holého. Představení popisuje jako rituál, ve kterém se zpívá, tančí a mluví o hledání svého místa na světě bez nutnosti neustálé vnější validace. A možná právě to je i jeho vlastní téma. A co víc – téma nás všech. Být dobrý, a přitom si to (nebo někomu) nemuset neustále dokazovat.
Celý rozhovor, kde dál Tom Sean Pšenička mluví o generačních rozdílech, směřování českého filmu, o tom, co se naučil od bratra Davida Gránského, nebo svých režijních plánech, si můžete pustit výše na videu i Spotify a Apple Podcasts.