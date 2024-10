Štáfka jsem se bál. Jako každý. Pšenička o irských kořenech i křehkosti mužů

Teď se mladý herec filmovým fanouškům představí v Amerikánce Viktora Tauše. Co je pro něj při výběru rolí nejdůležitější, proč má irské jméno a proč není špatné být křehký?

Amerikánka, příběh o dívce z dětského domova, byla vaší první velkou hereckou příležitostí. Přestože do kin snímek vstoupil teprve nedávno, s Viktorem Taušem jste začali natáčet už v březnu 2022, kdy jste ještě studoval konzervatoř. Jak si vás režisér vybral?

Obsazení měla na starosti castingová režisérka Mirka Hyžíková, jež mě přímo oslovila a pozvala na casting. Ten trval dvě hodiny a byl plný improvizace a povídání si s Viktorem, který mi už na konci našeho setkání řekl, že mě bere, což je docela vzácné. Většinou se rozhodnutí dozvíte tak po týdnu. On mi to řekl hned a přitom mě objal, to bylo moc hezké.