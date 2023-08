VIDEO: Bude to akční dobrodružný biják, říkají herci o filmu Bratři

Snímek je zasazen do let 1950 až 1953, kdy se Ctirad a Josef Mašínové se zbraněmi v ruce probojovali do Západního Berlína. „Pro mě to byl obrovský akční biják, u kterého jsem chtěl být,“ svěřuje se ještě Oskar Hes. Jeho bratra Ctirada hraje Jan Nedbal, který je rovněž nadšený z faktu, že jde o první dobrodružný a akční film, v němž měl možnost si zahrát.

Při přípravách filmu vycházel režisér Tomáš Mašín původně z knihy Zatím dobrý spisovatele Jana Nováka, později ale začal znovu od píky se scenáristou Markem Epsteinem, přičemž se oba velmi volně drželi knížky Odkaz: pravdivý příběh bratří Mašínů, kterou napsala Josefova dcera Barbara.

Důležitou roli pak podle Mašínových slov v konečné podobě filmu hraje prolog s připomenutím otce Mašína, který byl v roce 1942 popraven za protinacistický odboj.

„Zosobňuje a vysvětluje motivaci pro jejich příští činy. Jednali totiž v souladu s rodinnou výchovou, otec byl, řečeno dnešním slovníkem, superman odboje, ve vězení gestapo mučilo i jejich matku a tatínkův vzkaz propašovaný z cely, který synům ukládá, aby vždy bojovali za svobodu, přijali jako svou samozřejmou povinnost,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Tomáš Mašín.

Kromě Jana Nedbala a Oskara Hese se ve filmu objeví Tatiana Dyková, Matěj Hádek, Adam Ernest, Matyáš Řezníček, Alžběta Malá a další.