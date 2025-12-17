Hrát kluka bez nohy? Po prvním tréninku jsem se nehýbal, líčí herec Havlínek

Premium

Fotogalerie 14

Herec a muzikant Tomáš Havlínek má blízko i ke sportu i ke kuchařině. | foto: Chvilka pro Tebe

Autor:
  17:00
Herec a muzikant Tomáš Havlínek řadu let zářil v Městských divadlech pražských, kde si zahrál Hamleta, Chlestakova i Jana Wericha, a diváci ho znají také z mnoha filmů a seriálů. Do kin nyní vstupuje hokejové drama Neporazitelní, v němž si zahrál jednu z hlavních rolí.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Letošní rok je pro něj zlomový – oslavil Kristova léta a rozhodl se odejít z angažmá a profesně se posunout. Výsledkem je několik filmů, které letos vstoupily či ještě vstoupí do kin a v nichž ztvárnil podstatné role. Tento týden má premiéru hokejové drama Neporazitelní, kde se ujal postavy, která je pro každého herce výzvou: hraje hendikepovaného muže, jemuž ani fatální zranění nezabránilo v tom, stát se vrcholovým hokejistou.

Takovou postavu člověku asi režisér, v tomto případě Dan Pánek, nesvěří jen tak. Co jste pro to udělal?
S Danem jsem pracoval už na dvou projektech, pracovně i lidsky jsme si velmi sedli, a tak mi asi tři čtvrtě roku před začátkem natáčení nabídl i roli v Neporazitelných. Měl jsem obrovskou výhodu, že jsem se na postavu kluka, který přišel o nohu a dal se na parahokej, mohl pořádně připravit.

Když třeba při tréninku někoho sejmou u mantinelu, hned padají hlášky typu: „Bacha, ať se ti něco nestane s nohama!“ Ti kluci si fakt nic nedarují – a nic nedarovali ani mně.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

Patrik věděl, že je to špatné a připravoval nás na to, říká Pokorný o Hezuckém

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je moderátor Miloš Pokorný.

Když moderátor Miloš Pokorný mluvil v Rozstřelu o svém kolegovi a kamarádovi Patriku Hezuckém, střídal se smutek s úsměvem. Vzpomínal na jejich večírky z éry Evropy 2, na legendární ranní show s...

Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili, policie obvinila jejich syna

Rob Reiner a jeho žena Michele na snímku z roku 2018.

Americký režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer Reinerová jsou mrtví. V neděli byli nalezeni ve svém domě v Los Angeles. V souvislosti s úmrtím páru policisté zadrželi a obvinili jejich...

Hrát kluka bez nohy? Po prvním tréninku jsem se nehýbal, líčí herec Havlínek

Premium
Herec a muzikant Tomáš Havlínek má blízko i ke sportu i ke kuchařině.

Herec a muzikant Tomáš Havlínek řadu let zářil v Městských divadlech pražských, kde si zahrál Hamleta, Chlestakova i Jana Wericha, a diváci ho znají také z mnoha filmů a seriálů. Do kin nyní vstupuje...

17. prosince 2025

GLOSA: Výmluvný obraz generace, která místo konání řeší. Tedy hlavně sebe

Z filmu Osm milimetrů rodiny

Stojí zároveň za kamerou i před ní, snímá i režíruje sám sebe. Střihač Michal Böhm se v dokumentu Osm milimetrů rodiny zpovídá z touhy i pochybností ohledně svého případného otcovství. Jedni ve filmu...

17. prosince 2025  15:26

Vedení Warner Bros odmítlo nabídku na převzetí od Paramountu

ilustrační snímek

Vedení skupiny Warner Bros. Discovery odmítlo nabídku mediálního konglomerátu Paramount Skydance na převzetí za 108,4 miliardy dolarů (2,3 bilionu Kč), tedy 30 dolarů za akcii. Paramount podle něj...

17. prosince 2025  10:38,  aktualizováno  13:59

Václav Marhoul točí v Los Angeles film s americkými hvězdami

Václav Marhoul při natáčení v Los Angeles

Režisér Václav Marhoul dokončuje ve Spojených státech svůj nový celovečerní film, v němž se objeví Rob Lowe, nositel Zlatého glóbu za Západní křídlo, či Jennifer Jason Leighová, držitelka nominace na...

17. prosince 2025  13:30

Byl jsem masovým vrahem, geniálním malířem i prostitutkou, hlásí spisovatel Fíla

Scenárista, režisér a spisovatel Ivan Fíla vydává nový historický román Tisíc...

Hledal v archivech celého světa, radil se s historiky, juristy, politology, psychology, faráři i chovateli koní. Filmař a spisovatel Ivan Fíla šel až na dřeň, aby věrohodně zachytil postavy i...

17. prosince 2025  13:15

Proč by stvořil tak obrovský vesmír jen pro nás? ptá se Spielbergův nový sci-fi film

Z filmu Den odhalení

Režisér Steven Spielberg zveřejnil první ukázku své novinky Den odhalení, která do českých kin přijde do kin 11. června. Ptá se v ní, jestli bychom se báli, kdybychom zjistili, že ve vesmíru nejsme...

17. prosince 2025  11:30

RECENZE: Vánoční O2 arenu dojal Neckář s Půlnoční, zazářila Příhodová

Premium
Koncert Vánoce v O2 areně (16. prosince 2025, Praha)

Druhý ročník akce Vánoce v O2 areně přinesl velice vkusný sváteční program. O jeho vrchol se postaral Václav Neckář s písní Půlnoční. Ovace vestoje si vysloužila také Vendula Příhodová za strhující...

17. prosince 2025  9:57

Český dokument o fotografce se na Oscary nedostal, šanci má krátký animák Hurikán

Tvorba Libuše Jarcovjákové zobrazená v dokumentu Ještě nejsem, kým chci být.

Český dokument Ještě nejsem, kým chci být o fotografce Libuši Jarcovjákové se nedostal do užšího seznamu uchazečů o oscarovou nominaci v kategorii zahraniční film. Uspěl krátkometrážní snímek Hurikán...

16. prosince 2025  20:28,  aktualizováno 

Děsy a běsy otce Rychlých šípů. Smrt Foglara fascinovala odmala, říká znalec

Premium
Roman Šantora

Ponurost, temnota, tajemství a všudypřítomný dech smrti. I tohle je jedna z nejsilnějších stránek tvorby Jaroslava Foglara, stvořitele nesmrtelných Rychlých šípů a legendární Stínadelské trilogie....

16. prosince 2025

Nejen Brůna ze Studny. Kubíček hrál i ve filmových pohádkách, v Jihlavě a U Fleků

Premium
Doktor filozofie Drahoslav Brůna v díle Studna ze seriálu 30 případů majora...

Život herce Josefa Kubíčka, který zemřel ve věku 96 let, se nedá zúžit jen na roli mladého Brůny v příběhu Studna ze seriálu 30 případů majora Zemana. Přesto je zajímavostí, že už v dětství se na...

16. prosince 2025  13:09

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Ve finále Rychle a zběsile se bude s Vinem Dieselem prohánět i Cristiano Ronaldo

Vin Diesel ve filmu Rychle a zběsile 8

Akční filmová série Rychle a zběsile se chýlí ke konci. Studio Universal sice doposud nezveřejnilo datum plánované premiéry závěrečného jedenáctého dílu, jedna zajímavost je však již známá. Herec Vin...

16. prosince 2025  13:05

Poslední tipy na dárky? Naši autoři napsali pohádky i příběhy, ze kterých mrazí

Knihy od autorů MF DNES

Nepočítaně článků, komentářů, recenzí, ale i několik knih vydaly během končícího roku 2025 členové redakcí Mladé fronty DNES a iDNES.cz. Sestavili jsme pro vás seznam titulů publikovaných našimi...

16. prosince 2025  10:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.