Letošní rok je pro něj zlomový – oslavil Kristova léta a rozhodl se odejít z angažmá a profesně se posunout. Výsledkem je několik filmů, které letos vstoupily či ještě vstoupí do kin a v nichž ztvárnil podstatné role. Tento týden má premiéru hokejové drama Neporazitelní, kde se ujal postavy, která je pro každého herce výzvou: hraje hendikepovaného muže, jemuž ani fatální zranění nezabránilo v tom, stát se vrcholovým hokejistou.
Takovou postavu člověku asi režisér, v tomto případě Dan Pánek, nesvěří jen tak. Co jste pro to udělal?
S Danem jsem pracoval už na dvou projektech, pracovně i lidsky jsme si velmi sedli, a tak mi asi tři čtvrtě roku před začátkem natáčení nabídl i roli v Neporazitelných. Měl jsem obrovskou výhodu, že jsem se na postavu kluka, který přišel o nohu a dal se na parahokej, mohl pořádně připravit.
Když třeba při tréninku někoho sejmou u mantinelu, hned padají hlášky typu: „Bacha, ať se ti něco nestane s nohama!“ Ti kluci si fakt nic nedarují – a nic nedarovali ani mně.