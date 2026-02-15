Které filmy Baldýnskému v kině vyrazily dech? Za kterým zas a znovu dojížděl? A který už vidět nechce, třebaže ho ohromil? Kam vůbec kráčí kinematografie v dobách internetových kraťasů, které může točit každý? A proč máme ve filmu zlého Supermana?
Říkal jsem si, že začneme intelektuálně, protože Christopher Nolan chystá na příští rok Homérovu Odysseu. Může ještě sandálový velkofilm přilákat lidi do kin?
Nolan je značka sama pro sebe, a kdyby řekl, že natočí dvě hodiny, kdy sedí na záchodě, pak na to přijde minimálně deset milionů lidí. Měl jsem rád jeho první filmy jako Memento, kde vyprávěl příběh naprosto neotřelým způsobem. Ty poslední už mě moc nebavily, i když Tenet byl zajímavý a měl jsem v kině pocit, že někdo přemýšlí způsobem, s jakým jsem se ještě nesetkal. Zážitek to pro mě byl úžasný, ale není to nic, na co bych vzpomínal. Nolan si vždycky dokázal vybrat téma, jímž byl naprosto unikátní. Například Dunkerk, i když ho všichni znali. Stejně jako právě Odysseu. Takže si myslím, že to blbé nebude, ale je otázka, jestli přijdou lidi a jestli si neřeknou, že můžou místo kina doma hrát na konzoli, dívat se na YouTube nebo něco dělat na zahradě.
Kdyby se společnost pohnula jiným směrem, mohlo se porno stát mainstreamem, protože do kin se skutečně už dostávalo. Točili to na kvalitní kamery a ty filmy vypadaly lépe než pohádky České televize.