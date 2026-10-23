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Zemřel herec Tom Skerritt. Proslavil se ve snímcích M*A*S*H, Vetřelec či Top Gun

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  10:02
Ve věku 93 let zemřel americký herec Tom Skerritt, který se proslavil ve...

Ve věku 93 let zemřel americký herec Tom Skerritt, který se proslavil ve snímcích Vetřelec, M*A*S*H či Top Gun. (17. května 2010) | foto: AP

Tom Skerritt (Burbank, 5. února 2018)
Tom Skerritt ve filmu Top Gun (1986)
David E. Kelley, tvůrce seriálu „Picket Fences“, pózuje s herci Tomem...
Ve věku 93 let zemřel americký herec Tom Skerritt, který se proslavil ve...
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Ve věku 93 let zemřel americký herec Tom Skerritt, známý z filmů Vetřelec, Top Gun či M*A*S*H. Podle rodiny zemřel ve středu přirozenou smrtí. Rodák z Detroitu se během více než šesti desetiletí před kamerou prosadil v hlavních i vedlejších rolích ve filmu i televizi. Za ztvárnění šerifa v seriálu Picket Fences získal v roce 1993 cenu Emmy.

Rodina na herce zavzpomínala v prohlášení, v němž vyzdvihla nejen jeho profesní úspěchy, ale také jeho osobnost. „Zatímco svět znal Toma díky jeho pozoruhodné herecké kariéře, my jsme ho znali pro jeho humor, zvídavost, moudrost, štědrost a lásku, kterou vnášel do našich životů,“ uvedli jeho blízcí. Podle agentury Reuters připomněli také jeho zájem o kreativitu, vyprávění příběhů, přírodu, veterány a pomoc druhým.

Skerritt se narodil 25. srpna 1933 v Detroitu. Než se začal věnovat herectví, sloužil v americkém letectvu. Na filmovém plátně debutoval v roce 1962 ve snímku War Hunt po boku tehdy mladého Roberta Redforda. Během následujících desetiletí si vybudoval kariéru napříč filmovými žánry a prosadil se v hlavních i vedlejších rolích.

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Průlom v jeho kariéře přišel v roce 1970 s válečnou černou komedií M*A*S*H režiséra Roberta Altmana. Skerritt v ní ztvárnil armádního chirurga Dukea Forresta, který spolu s dalšími lékaři ošetřuje zraněné vojáky během korejské války. Film se objevil v době amerických protestů proti válce ve Vietnamu a získal pět oscarových nominací.

Další výraznou roli získal v roce 1979 ve sci-fi hororu Vetřelec režiséra Ridleyho Scotta. Jako kapitán Dallas vedl posádku vesmírné lodi Nostromo, která se setká se smrtícím mimozemským tvorem. Snímek se proslavil mimo jiné scénou, v níž se z těla postavy jménem Kane, ztvárněné Johnem Hurtem, vynoří mimozemský tvor. Vetřelec získal dvě nominace na Oscara.

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Na natáčení Vetřelce Skerritt později vzpomínal v rozhovoru z roku 2019. „Jsou to spontánnost a impuls, které dělají ten rozdíl, a právě to jsem cítil, že jsme měli u filmu Vetřelec. Každý z nás měl mezi sebou okamžitou chemii – ten respekt, který jsem choval k ostatním hercům, a respekt, který oni chovali ke mně,“ řekl. Oceňoval také skutečnost, že hlavní hrdinkou filmu byla žena.

K jeho dalším známým rolím patřil instruktor námořního letectva Viper Metcalf v akčním filmu Top Gun z roku 1986. Režíroval jej Tony Scott, bratr režiséra Vetřelce, a snímek výrazně přispěl ke kariérnímu vzestupu Toma Cruise. Skerritt se objevil také v baletním dramatu Nový začátek z roku 1977 nebo ve filmu Roberta Redforda A River Runs Through It (Teče tudy řeka) z roku 1992, v němž hrál po boku Brada Pitta.

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Úspěchy zaznamenal Skerritt také v televizi. V letech 1992 až 1996 ztvárňoval šerifa malého wisconsinského města v seriálu stanice CBS Picket Fences. Za tuto roli získal v roce 1993 cenu Emmy pro nejlepšího herce v hlavní roli dramatického seriálu. Před kamerou zůstával aktivní až do 20. let 21. století. Byl třikrát ženatý a měl pět dětí.

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