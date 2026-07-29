Tom Holland je aktuálně v mediálním kole propagace hollywoodských velkofilmů Odyssea a Spider-Man: Zbrusu nový den, jenž do britských kin vstupuje právě ve středu. Očekávaný akční trhák bude českým divákům v multiplexech dostupný o den později.
„Naprosto miluju dělat publicitu filmům, na které jsem opravdu hrdý. Je to velmi snadné. Protože když se vás ptají, proč by se lidé měli na tento film podívat, nikomu nelžete. Opravdu máte pocit, že by ho měli vidět,“ uvedl herec v nedávném rozhovoru podcastu Dish s moderátory Nickem Grimshawem a Angelou Hartnettovou.
Dále dodal, že u některých snímků, kterým v minulosti propůjčil svou tvář, stály ve velmi zjemněné verzi jeho výroku „za nic“. „Už jsem zažil, že se mě lidé ptali ‚Proč bys měl/a vidět tenhle film?‘ A já si jen v duchu říkal: ‚Neměli byste, protože je to na ...‘“
Velmi si naopak pochvaluje své nejnovější projekty – Odyssea a pokračování Spider-Mana, kde se v samostatném filmu v roli Petera Parkera objeví již po čtvrté. Sám uvedl, že si tuto spolupráci opravdu užil a na oba filmy je nesmírně hrdý.
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Další výzvou je legendární tanečník
V kolečku mediálního „cirkusu“ se navíc nechal slyšet, že příští rolí, do které se s vervou pustí, bude životopisný film o legendárním tanečníkovi Fredu Astairovi.
Astaire je považován za jednu z největších hvězd zlatého věku Hollywoodu a jako geniální tanečník se proslavil ve 30. letech 20. století Nový film, vznikne pod taktovkou režiséra Paula Kinga (Paddington, Wonka). Projekt je v současné době ve žhavé fázi přípravy.
„Další bude Fred Astaire. Jakmile dokončím tato turné, hned se ponořím zpět do tanečního studia. Nedávno jsem absolvoval prvních pár zkoušek, které mě naplnily vzrušením i naprostým strachem. Mám před sebou tolik práce, abych se pokusil udělat Freda hrdým,“ uvedl v pořadu Good Morning America.
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Holland chce veškerá taneční čísla nacvičit sám, a má k tomu ty nejlepší předpoklady. V uměleckém světě je znám také pro své velké pohybové nadání. Jako teenager mezi lety 2008-2010 účinkoval v titulní roli muzikálu Billy Elliot v podání londýnského divadla Victoria Palace Theatre.