Tom Cruise s pleškou a pivním pupkem. Ale ta práce s lopatou! Trailer k filmu Digger

Americký herec Tom Cruise na začátku července oslavil 64. narozeniny, ale jako senior rozhodně nevypadá. Zato v roli Diggera Rockwella zestárnul o mnoho let.
Místo tradičního akčního hrdiny se objevuje s prošedivělou přehazovačkou, vráskami, výraznou nadváhou a jižanským přízvukem – jde o jednu z největších fyzických proměn jeho kariéry. Sám herec označil roli za jednu z nejnáročnějších, jaké kdy ztvárnil.
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Podle oficiální synopse se Rockwell vydává na zoufalou misi, aby dokázal, že je zachráncem lidstva. Musí to stihnout dřív, než katastrofa, kterou sám rozpoutal, zničí svět. Film je označován jako „komedie katastrofických rozměrů“ a slibuje kombinaci černého humoru, satiry a dramatu.
Režíroval ho mexický režisér Alejandro González Iňárritu, držitel pěti Oscarů, který je proslulý technicky mimořádně náročným stylem natáčení.
Stejně málo je v oficiálním traileru, který tvůrci zveřejnili, k poznání také herec John Goodman. Slavný Fred Flintstone či Walter Sobchak z filmu Big Lebowski totiž v posledních letech shodil skoro 90 kilo.
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Ve filmu dále hrají Sandra Hüllerová, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Emma D’Arcy a Sophie Wildeová. Světová premiéra je naplánována na 2. října.