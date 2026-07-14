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Tom Cruise s pleškou a pivním pupkem. Ale ta práce s lopatou! Trailer k filmu Digger

Petra Škraňková
  11:35
Tvrdit, že je Tom Cruise v novém filmu Digger k nepoznání, je eufemismus. Takhle ještě v žádném filmu nevypadal. V černé komedii režiséra Alejandra Iňárrita hraje Diggera Rockwella, excentrického ropného magnáta, který je přesvědčen, že je poslední nadějí lidstva – přestože právě jeho vlastní firma způsobila ekologickou a globální katastrofu. Cruise se proměnil v chlápka s přehazovačkou a pivním pupkem.

Americký herec Tom Cruise na začátku července oslavil 64. narozeniny, ale jako senior rozhodně nevypadá. Zato v roli Diggera Rockwella zestárnul o mnoho let.

Místo tradičního akčního hrdiny se objevuje s prošedivělou přehazovačkou, vráskami, výraznou nadváhou a jižanským přízvukem – jde o jednu z největších fyzických proměn jeho kariéry. Sám herec označil roli za jednu z nejnáročnějších, jaké kdy ztvárnil.

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Podle oficiální synopse se Rockwell vydává na zoufalou misi, aby dokázal, že je zachráncem lidstva. Musí to stihnout dřív, než katastrofa, kterou sám rozpoutal, zničí svět. Film je označován jako „komedie katastrofických rozměrů“ a slibuje kombinaci černého humoru, satiry a dramatu.

Trailer k filmu Digger s Tomem Cruisem v hlavní roli
Plakát k filmu Digger s Tomem Cruisem v hlavní roli
Tom Cruise na obří lopatě v rámci propagace filmu Digger
Tom Cruise a Alejandro G. Iñárritu představili očekávaný film Digger na festivalu ComicCon v Las Vegas (15. dubna 2026)
19 fotografií

Režíroval ho mexický režisér Alejandro González Iňárritu, držitel pěti Oscarů, který je proslulý technicky mimořádně náročným stylem natáčení.

Stejně málo je v oficiálním traileru, který tvůrci zveřejnili, k poznání také herec John Goodman. Slavný Fred Flintstone či Walter Sobchak z filmu Big Lebowski totiž v posledních letech shodil skoro 90 kilo.

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Ve filmu dále hrají Sandra Hüllerová, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Emma D’Arcy a Sophie Wildeová. Světová premiéra je naplánována na 2. října.

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