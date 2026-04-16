Tom Cruise s pivním mozolem a řídkou přehazovačkou. První záběry z filmu Digger

Matouš Waller
  16:00
Takhle Tom Cruise ještě v žádném svém filmu nevypadal. Kvůli postavě Diggera Rockwella nasadil prošedlou přehazovačku i pivní mozol. Satirická černá komedie Digger líčí příběh ropného barona, který usiluje o odvrácení katastrofy. Do kin přijde letos na podzim. Producenti nechali v rámci reklamní kampaně na film zarazit do země lopatu obrovskou jako pětipatrový dům.

Po sociálních sítích se závratnou rychlostí šíří virální videa a fotografie gargantuovské lopaty usazené v hromadě písku na jihu Kalifornie. Americké studio Warner Bros. ji nechalo vztyčit jako součást reklamy k satirické černé komedii Digger (což lze přeložit jako kopáč, ale také hledač pravdy).

Olbřímí náčiní zájemci najdou ve městě Indio východně od Las Vegas. Konstrukce s výškou přes patnáct metrů, tedy zhruba jako pětipatrový dům, váží skoro jedenáct tun.

Snímek patří k nejočekávanějším filmům letošního roku. Už loni v prosinci studio vypustilo první oficiální teaser zachycující hlavní postavu v rozličných bizarních scénách ve společnosti (o poznání menší) lopaty. Zhruba minutové video však zatím o ději filmu nic neprozradilo.

Tom Cruise a Alejandro G. Iñárritu představili očekávaný film Digger na festivalu ComicCon v Las Vegas (15. dubna 2026)
Tom Cruise v Cannes (14. května 2025)
Tom Cruise ve filmu Top Gun: Maverick
Tom Cruise obdržel nejvyšší civilní ocenění amerického námořnictva. (Surrey, Anglie, 17. prosince 2024)
Tom Cruise (Surrey, Anglie, 17. prosince 2024)
18 fotografií

Postaršený Cruise zachraňuje svět

Soustředit by se měl na Diggera Rockwella, stárnoucího majitele těžařské firmy, jejíž operace začaly ohrožovat životy milionů lidí na celé světě. Nerudný Digger, který už je laskavý jen ke své kočce, se pustí do napravování škod vlastními silami a věrný svému jménu s lopatou v ruce.

Ústřední postavy hlavního „kopáče“ se zhostil americký herec Tom Cruise, známý hlavně z akčních filmů jako Top Gun nebo Mission: Impossible. Režisér Alejandro G. Iñárritu (Birdman či Revenant) fanoušky varuje, že v tomto filmu prošel Cruise radikální proměnou vizáže.

Potvrzují to i záběry teaseru. Cruise je tam s vráskami, prořídlou šedivou přehazovačkou a s pivním břichem.

Po jeho boku si ve filmu Digger zahrají například John Goodman, Sandra Hüllerová, Robert John Burke či Riz Ahmed.

Podle dostupných informací si Tom Cruise natočil většinu kaskadérských scén, nebál se ani práce s obřími stroji. Do kin se film dostane na začátku října, americká premiéra je ohlášena na čtvrtek 1. října.

16. dubna 2026  16:42

