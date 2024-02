Dost bylo akčních filmů? Tom Cruise chce spolupracovat s velkými autory

Diváci se mohou těšit i na další díla s Tomem Cruisem: ten podepsal velkou – byť neexkluzivní – smlouvu s Warner Bros a netají se záměrem spolupracovat s velkými autory.

Iñárritu bezpochyby velkým autorem je. Jeho posledním počinem je španělskojazyčné netflixové drama Bardo; před ním natočil oceňovaný snímek Zmrtvýchvstání, který dosáhl tržeb ze vstupného přes půl miliardy dolarů – a hlavně, přinesl Oscara jednak samotnému režisérovi, jednak Leonardu DiCapriovi za hlavní roli.

Další zvěstí okolo Cruiseho je, že si možná zahraje v připravovaném snímku Quentina Tarantina The Movie Critic. A že jedná o účasti v novém projektu Paula Thomase Andersona. Obnovila by se tak spolupráce, která herci vynesla jeho jedinou nominaci na Oskara za vedlejší roli; bylo to v roce 2000 za film Magnolia. Vedle ní má Cruise dvě nominace na Oscara v hlavní roli.

V obou případech to bylo již dávno: v roce 1990 to byla role ve snímku Olivera Stonea Narozen 4. července a v roce 1997 šlo o snímek režírovaný Cameronem Crowem Jerry Maguire. Spoluprací s režiséry kalibru Iñárritu nebo Anderson by si Tom Cruise mohl podle The Hollywood Reporter svou dosud bídnou oskarovou bilanci vylepšit.

Magazín World of Reel je ve svém komentáři ke Cruiseho současnosti příkrý. „Tom Cruise během své čtyřicetileté kariéry pracoval s režiséry jako Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Michael Mann, Brian De Palma, Ridley Scott, Barry Levinson, Oliver Stone, Rob Reiner, Sydney Pollack, Ron Howard, Neil Jordan nebo Jon Woo. A teď se motá okolo Christophera McQuarrieho,“ píše magazín s despektem vůči režisérovi, který se proslavil především sérií snímků Mission: Impossible.

…ale s akčními filmy Cruise nekončí

Vedle plánů na „velké umění“ pokračuje Cruise v žánru, který mu dosud šel nejlépe. Především, vrací se do kokpitu v chystaném třetím snímku Top Gun. Ten druhý, Top Gun: Maverick, byl totiž Cruiseho komerčně nejúspěšnějším dílem vůbec.

Mimo to pracuje Tom Cruise na dalším filmu série Mission: Impossible. Jde o přímé pokračování dílu Odplata. Snímek Mission: Impossible Odplata – Druhá část část byl kvůli loňské hollywoodské stávce odložen a má mít premiéru v květnu 2025. Samozřejmě ho režíruje – a scénář napsal – Christopher McQuarrie.