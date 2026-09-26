Hrozný. Odvážný. Hodný Oscara. Film Digger v Tomem Cruisem rozděluje kritiky

Legenda akčních filmů známá ze série Mission Impossible, Top Gun nebo Interview s upírem se tentokrát zhostila role ropného magnáta. Ten se snaží zachránit svět poté, co jeho firma způsobí při těžbě přírodní katastrofu. Cruise se zde v roli Diggera Rockwella proměnil z vyhlášeného holywoodského krasavce v chlápka s přehazovačkou a pivním pupkem.
Film je označován jako „komedie katastrofických rozměrů“ a slibuje kombinaci černého humoru, satiry a dramatu. Nejzásadnější zvrat v ději zavede podle kulturního webu NME film surrealistickým směrem a přístup filmařů rozdělil kritiky na dvě poloviny.
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Tom Cruise s pleškou a pivním pupkem. Ale ta práce s lopatou! Trailer k filmu Digger
„Digger je hrozný. Tom Cruise a Alejandro G. Iñárritu tu berou obrovský švih, ale i přes skvělý produkční design a oddanost jejich velkým rozhodnutím se tu moc nedaří. Cruise je dobrý a jeho kolega Riz Ahmed je nejlepší, ale žádná zábava to nebyla,“ uvedl na síti X Joey Magidson z filmového webu Awards Radar.
„Film je velmi rozporuplný. Pochopíte, o čem je řeč. Námět je zajímavý, ale film divákům nedůvěřuje natolik, aby je nechal, ať si to vyřeší sami. Riz Ahmed je skvělý. Výkon Toma Cruise je solidní. Je těžké dělat satiru, když je absurdita tak zřejmá,“ přidala se s názorem spisovatelka Kristen Lopezová.
Odvážný koncept, skvělé výkony
Ne u všech se však nový snímek setkal s nepochopením. Řada odborníků chválí ve filmu nejen herecké výkony, ale také originalitu a umělecké zpracování daného tématu.
„Digger od A. G. Iñárritua je odvážným a nádherným uměleckým filmem, který sice u mainstreamového publika nezaboduje, ale bude se líbit Akademii, zejména tvůrcům a hercům. Kritici se ale ohledně Cruise rozcházejí. Riz Ahmed je skvělý,“ nechala se slyšet filmová kritička Anne Thompsonová z IndieWire.
„Cruisův výkon ve filmu Digger jen nejen jeho nejlepším počinem od dob Magnolie, ale také jeden z vizuálně nejvynalézavějších, koncepčně nejodvážnějších a nejnepředvídatelnějších studiových filmů, jaké kdy byly natočeny,“ přidal se s názorem režisér a spisovatel Jim Hemphill.
Vedle zmiňovaného Cruise a Ahmeda se ve filmu dále představí Sandra Hüllerová, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Emma D’Arcy a Sophie Wildeová.
První promítání filmu se uskutečnilo 22. září v Londýně, kam vedle kritiků dorazila i řada známých osobností. Nechyběla rodina Beckhamova nebo budoucí britská královská dvojice William a Kate. Oficiální světová premiéra je naplánována na pátek 2. října.