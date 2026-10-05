Snímek režiséra Alejandra G. Iñárritua vydělal v severoamerických kinech pouze osm milionů dolarů. Cruise bývá výrazným tahákem zejména v zahraničí, avšak ani tam se ale filmu nedařilo. Ze 74 trhů mimo Severní Ameriku si odnesl dohromady jen 12 milionů dolarů. Uvádí to web The Guardian.
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Pro film, jehož výroba stála nejméně 125 milionů dolarů, jde o velmi slabý start. Podle některých zpráv se rozpočet vyšplhal dokonce až na 150 milionů dolarů a dalších zhruba 100 milionů si vyžádal jen samotný marketing. Očekávání kolem Diggera se navíc v posledním týdnu zhoršila poté, co se objevily velmi negativní recenze. Warner Bros. následně na Instagramu spustilo reklamní kampaň s heslem „rozhodněte se sami“.
Digger měl přitom původně patřit mezi potenciální favority nadcházející sezony filmových cen. Warner Bros. jeho premiéru naplánovalo téměř přesně rok po uvedení loňského oscarového filmu Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem v hlavní roli.
Oba snímky spojuje také vysoký rozpočet, výrazný režisér a politické téma. Zatímco Jedna bitva za druhou celosvětově utržila 213,2 milionu dolarů a získala Oscara za nejlepší film a režii, Digger se takovými úspěchy nejspíš chlubit nebude.
Slabý start Diggera navíc přichází v době, kdy společnost Paramount Skydance dokončuje akvizici Warner Bros. Discovery. Americký okresní soud transakci v hodnotě 110 miliard dolarů schválil minulou středu a Paramount oznámil, že ji uzavře v úterý. Po dokončení akvizice se očekává rozsáhlé propouštění napříč studii, které pod Paramount Skydance budou nově patřit.
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Warner Bros. navíc v mimořádně úspěšném roce pro Hollywood zatím v amerických kinech nemělo jediný film, který by utržil přes 100 milionů dolarů. To se ale pravděpodobně změní v prosinci, kdy do kin dorazí Duna: Část třetí.
Digger si příliš dobře nevedl ani u kritiků. Ti film většinou označili za šílenou satiru na téma klimatických změn. Vřelejšího přijetí se naopak dostalo přehnanému hereckému výkonu Toma Cruise, který bývá přirovnáván k jeho postavě Les Grossmanovi z filmu Tropická bouře. Diváci ale byli k snímku Digger podobně kritičtí.
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Cruise strávil většinu posledního desetiletí v hlavních rolích filmů ze série Mission: Impossible a ve snímku Top Gun: Maverick, díky nimž si i po šedesátce udržel pozici jedné z největších akčních hvězd současného Hollywoodu. Posledním velkým propadákem 64letého herce v kinech byl restart Mumie z roku 2017. Film s rozpočtem 195 milionů dolarů tehdy celosvětově utržil 409,2 milionu a definitivně pohřbil plány studia Universal na filmový vesmír plný příšer.