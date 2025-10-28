GLOSA: Horor To se vrací v seriálu. Ale v boji se Stranger Things to bude mít těžké

Více než tisícistránkový hororový epos To zastihl jeho autora Stephena Kinga v jednom ze svých nejšťastnějších tvůrčích rozpoložení. V nejryzejší podobě tu najdeme všechny jeho oblíbené postupy, náměty a propriety.
Parta dětí, které musí předčasně dospět, aby dokázaly jednou provždy skoncovat se zlem, k němuž jsou dospělí neteční a které se v pravidelných intervalech vrací do jejich rodného Derry. Důraz na propracované postavy a vztahy mezi nimi, hladké střídání časových rovin, mnohdy během jedné věty. Mistrně vygradovaná atmosféra strachu a ohrožení.
První adaptace se Kingův román dočkal v roce 1990, šlo o televizní film v režii Tommyho Lee Wallace, jehož největší předností je výkon Tima Curryho v roli klauna Pennywise. Druhý pokus provedl režisér Andy Muschietti a zadaptoval Kingův román ve dvou filmech.
V roce 2017 měla premiéru první část To, na níž o dva roky později navázal sequel To Kapitola 2. Roli Pennywise ztvárnil osvědčený představitel vyšinutých charakterů Bill Skarsgård a v jedné z dětských rolí se objevil Finn Wolfhard ze seriálu Stranger Things.
RECENZE: Lepší film než horor. Kingovo To zase straší na pokračování
A právě na něj si vzpomenete při sledování pilotního dílu seriálu To: Vítejte v Derry. Prakticky od prvních záběrů je patrná snaha HBO Max mít své vlastní Stranger Things. Nakolik se zadařilo, ukážou až další díly. Prozatím se seznamujeme s hlavními hrdiny, přičemž ústřední dějová linie „dětští hrdinové vs. tajemné zlo“ je protnuta zápletkou z vojenské letecké základny. Dá se předpokládat, že se obě nějakým způsobem protnou.
Režie se, stejně jako v případě obou filmů, ujal Andy Muschietti a do role Pennywise se vrátil Bill Skarsgård. Zatím lze jen těžko vynášet soudy, ale podle prvního dílu to vypadá, že dohnat Stranger Things se tvůrcům To: Vítejte v Derry nejspíš nepodaří.
Atmosféra 60. let a studené války je nahozena jen velmi vágně, úvodní výjev v autě vystraší spíš nevkusným a urputným tlačením na pilu a CGI efekty včetně okřídlené příšerky vzbuzují místo kýženého děsu spíše útrpný úsměšek. Dětští hrdinové postrádají charisma party ze Stranger Things a celé to působí ploše a křečovitě.
Nezbývá než doufat, že se nepříliš povzbudivý první dojem z pilotní epizody časem zlepší. Prozatím se nabízí otázka, zda už stran zla v Derry nebylo vyřčeno vše, co být vyřčeno mělo.