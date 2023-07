RECENZE: Nula procent. Novou letní komedii z Chorvatska by do Varů nepustili

Existují prvotiny, vůči kterým se obvyklá smířlivost ani při nejlepší vůli prostě nedá uplatnit. Slovensko-česká romantická komedie To ty nosíš smůlu, lásko, jež právě míří do kin, by přitom měla na shovívavé odpustky hned několikanásobný nárok.