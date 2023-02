Porazí James Cameron sám sebe? Zamilovaní dostanou vylepšený Titanic

Příběh zůstává týž, ač po potopení lodi, kdy dívka přežije na plovoucích dveřích a muž zemře v ledovém oceánu, vypočítala řada odborníků, že by se na dotyčné dveře hladce vešel i hrdina, dokonce v několika různých pozicích.

Nicméně režisér James Cameron označil takové úvahy za pitomost a dodal, že podobně by nemusel Romeo vypít jed a nebral by si s sebou dýku, jíž se následně probodla jeho Julie.

Nad osudem milenců se tedy bude slzet nadále, změnily se však technické parametry snímku z roku 1997, který už zažil několik obnovených premiér včetně návratu v trojrozměrné podobě, jenž mu roku 2012 vynesl na vstupném k původní částce navíc 350 milionů dolarů.

Nyní se legenda objeví coby dárek zamilovaným ke svatému Valentýnu na počest svého jubilea. V Česku bude film uveden v remasterované edici v moderním rozlišení 4K, ve formátu 3D a s vysokou snímkovou frekvencí pod názvem Titanic: 25. výročí.

Zda právě vyšší počet filmových políček za jednu vteřinu přinese zážitek pocitově plynulejší, ostřejší a přehlednější, je otázka, nicméně profesní pocty už Titanic dohánět nemusí.

Získal jedenáct Oscarů včetně ceny za nejlepší film, režii, kameru, střih, výpravu, kostýmy, hudbu, píseň, zvuk i střih zvukových efektů a za nejlepší vizuální efekty.

Zato po stránce obchodní si může katastrofická love story s Leonardem DiCapriem a Kate Winsletovou znovu polepšit, což bude o to zajímavější, že v nadcházející bitvě celosvětových tržeb nemůže Cameron prohrát; respektive může porazit jedině sám sebe.

V současné době totiž hned tři ze čtyř nejúspěšnějších filmů všech dob natočil právě James Cameron. Nadále vede jeho Avatar, který utržil 2,9 miliardy dolarů.

Na druhé místo se sice vklínil komiks Avengers: Endgame s částkou 2,7 miliardy, ale třetí místo drží Titanic, jehož tržby před novým nasazením čítají 2,1 miliardy, a na čtvrtou pozici se čerstvě probojoval Avatar 2 s podtitulem The Way of Water, který aktuálně překročil dvoumiliardovou hranici.

Jinými slovy, příští dny ukážou, jestli si bronz díky novému přílivu diváků udrží technicky vylepšený Titanic, nebo zda jej předstihne nejnovější režisérův projekt, který na rozdíl od nešťastné lásky z nešťastného parníku může pokračovat prakticky donekonečna; pět dílů Avatara už je potvrzených.

Na druhé straně právě skutečnost, že Titanic tvoří samostatnou uzavřenou kapitolu, z něj činí jednu z mála čestných výjimek mezi rekordmany, zastupujícími převážně sériové příběhy: nad dvě miliardy se z nich vyšvihly ještě epizody Star Wars a dalších Avengers.

Jistě, znovuuvedení se pomalu stává mechanickou hračkou na peníze. Nejen Titanic, ale i Avatar už vstupoval do kin v různých teritoriích při různých příležitostech celkem pětkrát.

Přesto Titanic zůstane historicky prvním filmem, který vydělal miliardu dolarů. V dané době to znamenalo opravdové zjevení, jež zaskočilo i herce, DiCaprio prý reagoval: „Miliarda dolarů? Takže je to dobré?“ Pokud jde o umělecký vklad, přes všechny výhrady k romantickým klišé Titaniku lze souhlasit se shrnutím na stránkách Screen Rant.

„Po dvou filmech, které dohromady trvají téměř šest hodin, nemá Avatar nic jiného než vizuální stránku a teprve se uvidí, zda zážitek z 3D kin bude stačit na třetí, čtvrtý a pátý film, aby vynesl tolik peněz jako první dva. Titanic však uspěl jako málokterý film díky mimořádné podívané a strhujícímu příběhu. Nadčasový film, jehož kulturní dopad přetrvává i po pětadvaceti letech, navždy definuje Cameronovu kariéru tak, jak by to nedokázalo žádné pokračování Avatara.“

Přitom jej Cameron podle vlastních slov natočil jen proto, aby našel záminku, proč se potápět ke skutečnému vraku parníku. Dopřál si dvanáct ponorů; s Avatarem se koupe zas.