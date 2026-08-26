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Zemřela ikona hollywoodských záporáků, Timovi Currymu bylo 80 let

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  18:43
Ve věku 80 let zemřel americký herec Tim Curry. Specializoval se zejména na ztvárnění excentrických postav. Proslavily ho role záporných hrdinů mnoha filmů. Znám byl také z Sám doma 2: Ztracen v New Yorku jako děsivý recepčního v hotelu Plaza.

Podle informací dostupných na serveru TMZ zemřel ve svém domě v Los Angeles po dlouhých zdravotních komplikacích.

V roce 2012 utrpěl těžkou mozkovou mrtvici po které zůstal upoutaný na vozík. Mrtvice byl natolik závažná, že podstoupil i operaci mozku.

Tim Curry, ikona filmu „The Rocky Horror Picture Show“, zemřel ve věku 80 let po více než deseti letech vážných zdravotních potíží. Zemřel ve svém domě v Los Angeles 26. srpna 2026.

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Curryho nejznámější rolí byl vědec Dr. Frank-N-Furter v „The Rocky Horror Picture show“. Začínal v malém sále londýnského divadla, ovšem časem se inscenace přesunula až na Broadway.

Následně se zahrál i ve filmové adaptaci z roku 1975 po boku Susan Sarandonové či Berryho Bostwicka.

„Je to pro lidi příležitost vyzkoušet si několik rolí, možná jim to pomůže zjistit, jaká je jejich vlastní sexualita,“ řekl Curry o filmu v rozhovoru pro NPR z roku 2005.

„Určitě jsem dostal několik velmi zajímavých a dojemných dopisů od lidí, kteří mi napsali: Děkuji, že jste mi pomohl zjistit, kým jsem, a to je velmi milé,“ dodal ke své roli a jejímu vlivu.

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Jednou z jeho nejznámější rolí byl Pennywise v hororu To z 90. let podle románu od Stephena Kinga. Tradiční postavu klauna obrátil naruby a použil hluboký, chraplavý hlas a newyorský přízvuk.

Také jsme ho mohli vidět v roli Gomeze Addamse ve filmu Návrat Addamsovy rodiny nebo recepčního ve filmu Sám doma.

Ve filmu Tři mušketýři podle románu Alexandra Dumase si zahrál intrikářského kardinála Richelieu, který je také příběhovým záporákem.

Tim byl ve světě herectví všeobecně respektován. Během svých pěti desetiletí v oboru získal tři nominace na cenu Tony a jednu nominaci na cenu Emmy.

Ačkoli byl vždy aktivním umělcem, ať už ve filmových rolích, nebo na jevišti jako divadelní herec, zdravotní problémy ho v posledních letech zpomalily. Od mrtvice v roce 2012 se pohyboval pouze pomocí invalidního vozíku.

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