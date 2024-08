Lidé si stále uvědomují, jak krásné je jít do kina, věří režisér Burton

Konečně nastal správný čas na natočení pokračování oblíbeného Beetlejuice. Jak se to všechno seběhlo?

S Alem (Goughem) a Milesem (Millarem – scenáristé filmu – pozn. red.) jsem pracoval na seriálu Wednesday, takže jsem je oba velmi dobře znal. Skvěle se s nimi spolupracuje. K filmu jsem přistupoval podobně jako k tomu prvnímu – měli jsme scénář – a spolupracovali s mnoha dobrými herci, kteří dokáží improvizovat. To byl jeden z důvodů zábavnosti původního filmu, který měl uvolněnějšího ducha. Na tomto filmu jsme pracovali v podobném duchu. Bez přílišného přemýšlení jsme se při jeho tvorbě snažili znovu navodit zábavnou atmosféru, kterou jsme si užili při tvorbě prvního filmu. Každý ke své postavě něčím přispěl a bylo skvělé pracovat ve stejném duchu jako u prvního filmu.

Můžete nám nastínit příběh?

To se ptáte toho nejhoršího člověka (smích). Já jsem film režíroval. V podstatě jde o návrat k rodině Deetzových o 35 let později, abychom zjistili, jak se jim vede. V rodině se něco děje, co spustí události, o kterých film je. Ale je to spíše o tom, podívat se, jak se hrdinům daří.

Postava Beetlejuice je stará miliardy let. Změnil se během této relativně krátké doby?

U Beetlejuice k hlubokému vývoji postavy nedošlo – myslím, že je prostě tím, čím je. Dozvídáme se o něm některé věci, které jsme nevěděli z prvního filmu, ale stále je to taková podivná postava. Rád jsem se k tomuto příběhu vrátil, protože je trochu jiný a má svá vlastní pravidla, což se mi líbí.

Film je nádherným zhmotněním vaší fantazie, vaší vize. Co bylo potřeba k její realizaci tentokrát?

No, je tu původní film, kterému jsme vzdali hold – tehdy návrh pocházel od Boa Welche. Na tomto filmu jsem pracoval s (filmovým architektem – pozn. red.) Markem Scrutonem, se kterým jsem také spolupracoval na Wednesday. Takže některé aspekty původního světa ve filmu jsou, s výjimkou domu, který je nový. Některé kulisy připomínají původní svět. Trochu jsme ho rozšířili, ale nechtěli jsme ho rozšiřovat příliš. Všechny kulisy jsme postavili, takže je to rozsáhlejší, ale zase ne příliš. A jak jsem říkal, všechno to bylo v duchu spontánnosti a improvizace. Každý si rozvíjel svou postavu a tak se do toho dostával.

Povzbuzoval jste improvizaci u tohoto komediálně nadaného obsazení?

Obzvláště u tohoto filmu. Myslím, že všichni – Michael, Catherine, Winona, Jenna, Justin, Willem, Monica – přispěli svým dílem, a to se mi moc líbí. Scénář nám sloužil jako základ, takže jsme netápali ve stylu: „Hej, co se děje?“ Zároveň mi to připomínalo práci na prvním filmu. Když si přečtete scénář a pak to, co z toho vzniklo, jsou to dvě různé věci. Děje se tam spousta věcí a tady to bylo stejné. Takže to bylo skoro jako natáčení animovaného filmu, ve smyslu množství zapojených lidí.

Do Winter River se vracíme o 35 let později. Vrátili jsme se do stejného města ve Vermontu, kde jsme natáčeli první film. Jaké to bylo?

Bylo opravdu zajímavé vrátit se do Vermontu, protože jsme byli zvědaví, jak to tam vypadá. Bude všechno přestavěné? K našemu překvapení bylo skoro vše při starém. Neřekli byste, že uplynulo 35 let, spíš jeden týden. Bylo to velmi, velmi zvláštní. Ale zase to přispělo k atmosféře. To místo bylo a je trochu jako postava. Bylo to jako znovu pracovat se stejnými lidmi. Bylo to dojemné vrátit se tam. Něco mi to dalo, znovu zažít to místo.

Všichni, kdo se podíleli na filmu Beetlejuice, Beetlejuice, říkají to samé – že si natáčení tohoto filmu užili jako málokdy. Jak to bylo s vámi?

Možná máme o zábavě hodně odlišné představy. Moje představa o zábavě je pravděpodobně jiná než u kohokoli jiného. Ale řekl bych: „Ano, byla to zábava.“ Byla to jedna z nejpříjemnějších zkušeností, jaké jsem zažil za hodně dlouhou dobu. Po letech v branži, kdy jsem někdy trochu sešel z cesty, nebo mě byznys už tolik nezajímal, mě to znovu přivedlo k tomu, co miluji, a to je natáčení filmu. Odsunete byznys stranou a jdete přímo na věc. Takže ano, byl to umělecký, vzrušující a emocionální zážitek. Takže ano. Pokud to nazýváte zábavou, pak ano.

Něco, co vás zaujalo? Nějaká oblíbená část?

Nemám oblíbenou část. Myslím, že to bylo spíše o celkovém zážitku a o neznámu. Myslím, že to bylo to hlavní. Se sequely jsou spojená očekávání. U tohoto filmu žádná očekávání nebyla, ani konkrétní představa, co to vlastně bude. A to vám někdy může pomoci, když to nelze zařadit do nějaké přihrádky. Zažíváte určitý druh neznámého vzrušení, když děláte něco, o čem opravdu nevíte, co to je. A Beetlejuice byl vždycky takový.

Vaše filmy jsou stvořené pro velké plátno v kině. Šíře vytvářeného světa a jeho detaily vyvolávají úžas a údiv, jako když nám jako malým dětem někdo vyprávěl příběh. Bylo pro vás chození do kina důležité, když jste vyrůstal?

Ano. V Burbanku (Kalifornie) bylo kino, Cornell Theater – promítali trojprogram za 50 centů. Nikdy nezapomenu na první zážitky z kina. Pamatuji si, že jsem viděl film Jason a Argonauti jako svůj první film a dodnes si to vybavuji. Takže takové věci na vás mohou zapůsobit – nebo alespoň na mě zapůsobily – a myslím, že stále mohou do jisté míry… a to je úžasné.

Proč by měli lidé vidět Beetlejuice, Beetlejuice, ale také filmy obecně na velkém plátně?

Před pár lety tu byla velmi polarizovaná situace mezi kinem a televizí a nebylo jisté, co bude. Myslím, že jsme si naštěstí uvědomili, jak důležité filmy jsou. Vidět je na velkém plátně… jako tento film, který jsme natočili pro velké plátno. Natočíte ho pro zážitek v kině. Uděláte ho pro rozsah, velikost a zvuk a to všechno. Takže to je velmi důležité. A naštěstí si myslím, že tato polarizace trochu ustupuje a lidé si stále uvědomují, jak důležité a jak krásné je jít do kina.