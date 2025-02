Herec David Matásek se rozhodl ukončit své působení v Národním divadle. V činoherním souboru strávil bezmála třicet let, souvisle zde působil od roku 2002. Končí zde k poslednímu červenci a inscenace...

RECENZE: Opera v Brně je na špičce, v Manon Lescaut proudí vášně bez překážek

Současní návštěvníci operních produkcí Národního divadla Brno (NdB) patrně neocení to, co pamětník, který do Janáčkova divadla léta docházel na kousky s úrovní zpěvohry běžného krajského města....