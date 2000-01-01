náhledy
Scénograf, malíř a kostýmní výtvarník Theodor Pištěk se podílel na několika slavných českých i světových filmech. Jedním z nejvýznamnějších byl Amadeus režiséra Miloše Formana. Za práci na něj byl Pištěk oceněn Oscarem. Nebyl to ale zdaleka jediný slavný film, jehož kostýmy divákům utkvěly. Co třeba bláznivá Vorlíčkova komedie „Pane, vy jste vdova!“? Na snímku se Čestmír Řanda snaží svléct Stuarta Hampla v těle Evelyny Kelettiové (Iva Janžurová), ale příliš se mu to nedaří: „Vy máte ale důkladné prádélko, milostivá...“
Autor: Česká televize
Zásadní počin české kinematografie, geniální obrazová báseň Marketa Lazarová je působivá i díky kostýmům Theodora Pištěka.
Autor: © Bonton
Neméně působivý je i film Údolí včel, který František Vláčil natočil po Marketě Lazarové. Opět s přispěním umu a výtvarného citu Theodora Pištěka.
Autor: Archiv MF DNES
Pohádky jsou pro kostyméry vždy možnost popustit řádně uzdu kreativity a fantazie. Theodor Pištěk tak v Třech oříškách pro Popelku učinil. Takto oblékl prince a jeho druhy.
Autor: © Filmové studio Barrandov / DEFA
Libuše Šafránková jako Popelka má díky Pištěkovým kostýmům něhu a šarm.
Autor: © Filmové studio Barrandov / DEFA
S Theodorem Pištěkem spolupracoval režisér Václav Vorlíček i na pohádce Princ a Večernice. A opět to bylo ku prospěchu věci.
Autor: © Filmové Studio Barrandov
Jedním z nejvýznamnějších Pištěkových filmových děl byl Amadeus režiséra Miloše Formana.
Autor: Warner Bros
Klasicistní pankáč „Wolfi“ Mozart a jeho milovaná Constanze zvaná Stanzi. Amadeus byl oscarovým triumfem Miloše Formana i Theodora Pištěka.
Autor: Warner Bros.
A ještě jednou rozpustilý a přisprostlý, leč bohem nadaný Wolfgang Amadeus Mozart v akci. V tomto případě nekomponuje, nýbrž vyznává lásku Stanzi.
Autor: Isifa
Miloš Forman využil talentu Theodora Pištěka i ve filmu Valmont v hlavní roli s Colinem Firthem.
Autor: CSFD.cz / © Orion Pictures Corporation
Theodor Pištěk oblékl i Courtney Love a Woodyho Harrelsona ve Formanově dramatu Lid versus Larry Flynt.
Autor: Profimedia.cz
Další spolupráce tandemu Vorlíček & Pištěk, tentokrát na seriálu Arabela.
Autor: © Česká televize / Jitka Bylinská
Hlavně nenápadně. I členové expedice Adam 84 v seriálu Návštěvnici „šili“ u Theodora Pištěka.
Autor: Česká televize
Parodie na šestákové detektivky Adéla ještě nevečeřela režiséra Oldřicha Lipského je labužnicky dotažená do nejmenších detailů, což platí i pro kostýmy Theodora Pištěka.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Jak se asi odívali naši prapraprapra...předkové? Díky Pištěkově práci na filmu Osada havranů máme alespoň zevrubnou představu.
Autor: Filmové studio Barrandov / Karel Šebík
I v případě komedie Jáchyme, hoď ho do stroje! se režisér Lipský v případě kostýmů spolehl na Theodora Pištěka.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Nostalgickou atmosféru Menzelových Postřižin dotváří kostýmní práce Theodora Pištěka.
Autor: Archiv MAFRA
Pro film Upír z Feratu navrhl Theodor Pištěk jak kostýmy, tak i design upírského auta.
Autor: archiv