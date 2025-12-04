|
Vy máte ale důkladné prádélko, milostivá! Podívejte se na Pištěkovu filmovou práci
Po letech spolu. Bratři Hrušínští vyprávějí, jak se za normalizace měli vzdát příjmení
Odkaz jejich slavného otce je provází celý život, přesto se Jan i Rudolf Hrušínští dokázali samostatně zapsat jako významné herecké osobnosti. Po letech se sešli před kamerou, aby natočili...
Fakáč do objektivu. Johnny Cash poslal do háje šéfa věznice i celou country scénu
Bylo to dílo náhody, momentálního hnutí mysli. Countryový „muž v černém“ Johnny Cash se chystal zahrát muklům v San Quentinu a když ho fotograf požádal, jestli by přes objektiv nevzkázal něco...
KVÍZ: Jak dobře znáte foglarovku Chata v Jezerní kotlině? Vyhrajte ji v soutěžním kvízu
Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Ve středu 3. prosince vychází Chata v Jezerní kotlině, jíž je...
Pomocnice. Sydney Sweeney si zahraje svůdnou hru plnou tajemství a skandálů
Filmové zpracování knižního bestselleru Pomocnice míří do kin. Premiéra filmu se stejnojmenným názvem je naplánovaná na 15. ledna. Tvůrci lákají na strhující thriller, který vtáhne diváky do světa...
Eurovize se bortí, kvůli Izraeli odstupují Španělsko, Nizozemsko a Irsko
Španělsko, Nizozemsko a Irsko odstupují ze soutěže Eurovize, reagují tak na dnešní hlasování Evropské vysílací unie (EBU), díky němuž se bude moci i příštího ročníku této mezinárodní písňové soutěže...
První setkání s krutou stránkou světa, vzpomíná Písařík na čtení foglarovek
Herec Martin Písařík se vyznává ze své lásky k foglarovkám. „Sám jsem chodil k Jestřábovi do oddílu,“ přiznal ve videu, které natočil u příležitosti nejnovějšího vydání Foglarovy knihy Chata v...
Potkali jsme se u Návštěvníků, vzpomíná na zesnulého Pištěka režisér Brabec
Poznali se při natáčení seriálu Návštěvníci a pak se potkávali znovu, mimo jiné režisér a kameraman Jaroslav Brabec fotografoval kostýmního výtvarníka Theodora Pištěka v jeho ateliéru. „Zásadní...
Rock for People 2026: program, vstupenky, ubytování a doprava
Jeden z největších a nejstarších open-air festivalů v Česku se příští rok opět vrátí na bývalé letiště v Hradci Králové. Areál Park 360, vzdálený jen dva kilometry od centra města, přivítá Rock for...
Dnešní generace rodičů a dětí spolu lépe komunikují, všímá si spisovatelka
Petra Soukupová se pustila do spisovatelské výzvy. Své obvyklé cílové skupině navzdory se uvolila napsat knížku pro ty nejmenší a v listopadu tak vyšla první ze série Kamarádové. V rozhovoru pro...
Scénograf, malíř a kostýmní výtvarník Theodor Pištěk se podílel na několika slavných českých i světových filmech. Jedním z nejvýznamnějších byl Amadeus režiséra Miloše Formana. Za práci na něj byl...
Havlová odhodila masku první dámy, 30 let s Basikovou. Jaké české filmy se chystají?
Do jedenadvacátého roku podpory českých filmů vstupuje innogy s novinkou: mezi čtyřmi díly, jimž pomáhá na svět, se výjimečně objevil dokument. Snímek Bára Basiková doplní dvě komedie a návrat Davida...
Na kostýmy z Popelky mám dvoje vzpomínky, i ty špatné, vyprávěl Theodor Pištěk
„Když se setkáte s Libuškou Šafránkovou, tužka jezdí po papíře sama,“ říkal výtvarník Theodor Pištěk o tom, jak vznikaly kostýmy pro legendární pohádku Tři oříšky pro Popelku. Světově proslulý autor...
Britové rozhodli: Smrtonosná past s Brucem Willisem není vánoční film
V anketě o svém nejmilejším svátečním snímku Britové jen těsně rozťali věčný svár, zda je Smrtonosná past vánoční film, či nikoliv. Tuto debatu nedávno rozdmýchal herec Maucaulay Culkin (45), když...
Jan Tříska jako námořník Sindibád. Vracejí se zakázané Pohádky tisíce a jedné noci
První diváci jim tleskali na sklonku roku 1974, po padesáti letech se teď Pohádky tisíce a jedné noci vracejí do kin. V digitálně restaurované podobě dostal snímek Karla Zemana původní kvalitu včetně...
