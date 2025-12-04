Vy máte ale důkladné prádélko, milostivá! Podívejte se na Pištěkovu filmovou práci

  14:43
Scénograf, malíř a kostýmní výtvarník Theodor Pištěk se podílel na několika slavných českých i světových filmech. Jedním z nejvýznamnějších byl Amadeus režiséra Miloše Formana. Za práci na něj byl Pištěk oceněn Oscarem. Nebyl to ale zdaleka jediný snímek, jehož kostýmy divákům skutečně utkvěly.
„Pane, vy jste vdova!"

Scénograf, malíř a kostýmní výtvarník Theodor Pištěk se podílel na několika slavných českých i světových filmech. Jedním z nejvýznamnějších byl Amadeus režiséra Miloše Formana. Za práci na něj byl...

4. prosince 2025  14:43

