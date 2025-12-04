Potkali jsme se u Návštěvníků, vzpomíná na zesnulého Pištěka režisér Brabec

„S Theodorem Pištěkem nás dali dohromady Návštěvníci. Seriál, kde se potkali úžasní umělci, tenkrát ještě ‚zabezpečeni‘ socialistickými regulátory směřování umění, Jan Švankmajer a právě Pištěk,“ vypráví režisér Jaroslav Brabec.
Vy máte ale důkladné prádélko, milostivá! Podívejte se na Pištěkovu filmovou práci
„Za Dódou jsem nejdříve jezdil do ateliéru na Vinohradech, pak do Mukařova. Jezdil jsem vozem Alfa Romeo, který si vždycky obdivně prohlížel, přestože sám před lety jezdil značkou Porche. Obraz jiné alfy byl před několika lety atrakcí jedné z aukcí. Nádherná závodní Alfa Tipo B/P3 pod padající oponou,“ vzpomíná režisér.
„Za čas se v obraze leccos změnilo. Pozadí, lesky na autě, v těch byl totální mistr, a pak znovu a jinde. Obraz jsem sledoval několik let a nebyl stále hotový. Najednou se objevil v aukci a byl fuč. Tak jako Dóda,“ dodává.
„Sochař Hugo Demartini, malíř Bedřich Dlouhý a jejich spolužák Theodor Pištěk, kamarádi na život - a na smrt. Nejdřív odešel Hugo, pak Béda a teď Dóda,“ připomíná Brabec celou slavnou výtvarnou generaci.
Zemřel výtvarník Theodor Pištěk, za kostýmy k Amadeovi získal Oscara
Připomíná také, že Pištěk byl nejen malíř, automobilový závodník, majitel Oscara za Amadea, návrhář kostýmů mnoha filmů včetně zahraničních a zakladatel Ceny Jindřicha Chalupeckého pro mladé výtvarníky, ale také nesmlouvavý kritik. „Zásadní osobnost české, ale nejen české kultury,“ shrnuje Brabec.