Zemřel herec Michael K. Williams ze seriálu The Wire. Bylo mu 54 let

Williams byl pětkrát nominován na televizní cenu Emmy. Naposledy letos za svůj výkon v seriálu Lovecraftova země. V předešlých letech zaujal rolemi v sériích Jedna noc, Když náš vidí a filmu Bessie. Asi nejvýrazněji se do paměti diváků vepsal jako Omar Little v seriálu The Wire - Špína Baltimoru. HBO jej vysílalo mezi lety 2002 a 2008.

Bývalý americký prezident Barack Obama tehdy Williamse dokonce označil za svého oblíbeného herce.

Michael K. Williams se narodil v roce 1966 v Brooklynu. Do showbyznysu vstoupil jako tanečník. Spolupracoval s Georgem Michaelem i Madonnou. Jeho prvním filmem byla Střela z roku 1996. Epizodní role si však v počátcích své kariéry zahrál i v klasických seriálech jako je Zákon a pořádek nebo Rodina Sopránů.

Na Williamse ve svém tweetu zavzpomínal i Edward Norton, společně se objevili ve filmech Temná tvář Brooklynu a Neuvěřitelný Hulk. Ocenil jeho herecký talent i schopnost žít momentem. „Budu navždy vděčný, že byl ozdobou Temné tváře Brooklynu,“ napsal.

Williams měl jedno dítě, syna Elijaha. Ženatý nebyl a své soukromí si přísně střežil, několikrát byl však spojován s herečkou a režisérkou Tashou Smithovou.