Krev, slzy a nářek. Horor The Outwaters děsí, zvracející diváci utíkají z kina

Snímek pojednává o čtveřici, která se vydá kempovat do Mohavské pouště na jihovýchodě Kalifornie v USA, právě tady chtějí natočit videoklip. Velmi záhy se ale kolem ní začnou dít silně znepokojivé věci, které jako by souvisely s okolní přírodou a pocházely se samotných hlubin země.

Divácké ohlasy svědčí o tom, že se jedná o podívanou skutečně jen pro otrlé. Slabší povahy prý z kina utíkaly s pláčem nebo silným nutkáním běžet se okamžitě vyzvracet.

„Nejsem si jistý, jestli to u mě fungovalo. Z toho zvuku se mi tak nepříjemně točila hlava, že jsem musel z kina odejít a zvracet. To se mi nikdy předtím nestalo. Je to spíše znepokojující než děsivé, pokud to dává nějaký smysl,“ hodnotí jeden z diváků na Twitteru.

„Nemám slov k vyjádření toho, jak moc mě tenhle film vyděsil. Nemůžu se dočkat, až ho uvidím znovu,“ nechal se slyšet jiný.

Další napsal, že po zhlédnutí The Outwaters se už pravděpodobně nikdy nepodívá do pouště. „Od dětství se mi nestalo, aby mi nějaký film přivodil takové noční můry,“ zněl další hlas z tábora hororových nadšenců na sítích.

The Outwaters měl v USA premiéru 9. února, datum uvedení v českých kinech zatím není známé.

The Outwaters jsou autorským dílem Robbieho Banfitche, který ho napsal, režíroval, stál za kamerou a také si v něm zahrál. Hovoří se o něm jako o slibném filmařském objevu a ačkoliv snímku některé kritiky vyčítají nadbytečnou stopáž 110 minut, na serveru Rotten Tomatoes měl v době vzniku těchto řádků skóre 70 % kladných recenzí.

Jedním z nejslavnějších zástupců found footage snímků, které vypadají jako náhodně nalezené dokumentární záběry, je horor Záhada Blair Witch z roku 1999, který při rozpočtu 60 000 dolarů vydělal celosvětově 248 milionů dolarů.