Z druhé řady seriálu The Last of Us | foto: Max

V první řadě seriálu HBO The Last of Us jsme viděli, jak i láska může být destruktivní silou. Na konci první série Joel (Pedro Pascal) zjistil, že Ellie (Bella Ramsey) by mohla být díky své unikátní imunitě lékem na zombie apokalypsu, která zničila svět. Musela by ale kvůli tomu zemřít. Joel se však rozhodne, bez ptaní, je třeba podotknout, že tuhle oběť nehodlá podstoupit. Po smrti dcery před dvaceti lety se totiž Ellie stává pro Joela někým, koho není ochoten znovu ztratit. Zachrání ji, přičemž pozabíjí každého člena organizace Světlonošů, který se mu postaví do cesty.

Během cesty do městečka Jackson, kde žije jeho bratr Tommy (Gabriel Luna) s komunitou přeživších, se Ellie snaží zjistit pravdu o událostech, které se staly během jejího bezvědomí na operačním stole. Joel jí však zalže – tvrdí, že vytvořit lék nakonec nebylo možné. Zda mu Ellie skutečně uvěřila, zůstává otevřené, druhá série však jasně ukazuje dopady této lži.

Neil Druckmann, autor videohry, podle které seriál vznikl, zdůrazňuje, že ústředním tématem nové řady je právě relativita toho, koho považujeme za hrdinu a koho za padoucha. To je zřejmé už v úvodní scéně, kdy skupina nových postav pohřbívá mrtvé Světlonoše – své kamarády, kolegy nebo členy rodiny. Všichni se stali oběťmi „padoucha“ Joela, který byl pro diváky dosud nezpochybnitelným protagonistou.

Režisér a scenárista první epizody Craig Mazin toto téma působivě rozvíjí ve scéně, kdy Joel navštíví psychoterapeutku Gil (Catherine O’Hara). Ta po pár sklenkách whiskey přizná, že Joel je odpovědný za smrt jejího manžela, se kterým strávila přes čtyřicet let. Je naznačeno, že její muž Eugene byl infikovaný a Joel neměl jinou možnost než ho zabít. Gil však emoce už nedokáže potlačovat: „Zastřelils mého manžela. Zabil jsi Eugena. Nenávidím tě za to. Vím, že jsi neměl na výběr. Vím, že bych ti měla odpustit. Zkusila jsem to, ale nejde to. Když tě vidím sedět v našem domě, naplňuje mě to vztekem.“

Joel je hrdina i záporák v jednom.

První díl druhé série nejen účinně otevírá hlavní morální otázku, ale zvládne i obratně natočenou akci s hororovými prvky, jako je setkání Ellie s podivně strategicky uvažujícím infikovaným. Bella Ramsey prozatím herecky nedostala příliš prostoru předvést víc než typickou naštvanou teenagerku, zato Pedro Pascal opět potvrzuje svou hereckou extratřídu – scéna u psychoterapeutky budiž přesvědčivým důkazem.

Druhá řada má pouze sedm epizod, o dvě méně než ta první, a pokryje jen část děje z druhé videohry. Zahraniční recenze však naznačují, že nepůjde o žádnou odpočinkovou podívanou. Ovšem ty nejlepší seriály většinou odpočinkovou zábavou ani být nemají. I druhá řada The Last of Us má tedy nakročeno velice nadějně.