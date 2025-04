Druhá řada The Last of Us je tu. Tvůrci slibují atmosféru nejlepšího dílu Hry o trůny

V lednu to byly dva roky, co postapokalyptický svět zamořený nezdolatelnou houbovou infekcí pronikl z herních konzolí na obrazovky televizí. Tehdy měl totiž premiéru seriál The Last of Us založený na stejnojmenné videohře z roku 2013.

Pro studio HBO to byla první takto adaptovaná látka a dodnes se jedná o její největší hit, který ve sledovanosti porazil i do té doby nejúspěšnější Rod draka, tedy seriál vycházející z veleslavné Hry o trůny.

Seriálové The Last of Us znamenalo pro HBO a jeho streamovací platformu (nyní známou jako Max) zásah srovnatelný s největšími hity konkurenčního Netflixu. Každý z jeho dílů totiž dosáhl na hranici 30 milionů zhlédnutí, v mnoha oblastech od Latinské Ameriky po Evropu patří mezi nejsledovanější díla tohoto studia vůbec.

Bylo tedy jasné, že brzy vznikne i pokračování. Obzvláště když i videohra má od roku 2020 druhý díl. Pro svou dějovou obsáhlost se však tvůrci tentokrát rozhodli seriál rozdělit, takže fanoušci se po druhé řadě mohou těšit ještě na již oficiálně potvrzenou třetí.

Nyní je ale před námi očekávaná druhá řada, jejíž premiéru o nějaký čas pozdržela předloňská hollywoodská stávka. The Last of Us 2 se dočká oficiálního uvedení v neděli 13. dubna, na platformě Max bude první díl druhé série s českým zněním či titulky k vidění od pondělka.

Znovu se tedy na obrazovky vrátí životem a zombiemi ošlehaný cynik Joel Miller v podání Pedra Pascala a stejně tak svéhlavá čtrnáctiletá Ellie Williamsová herečky Belly Ramsey, která je patrně jako jediná na světě imunní vůči strašlivé nákaze. Právě specifická dynamika této nesourodé dvojice ve skvělém podání těchto herců je jedním z hlavních důvodů, proč se seriálu založeném na relativně banálním a ohraném tématu lidstva po katastrofě tak dařilo.

Svou roli samozřejmě hrají i rozmáchlé exteriéry severoamerické krajiny plné vraků, zhroucených měst a divoké přírody, která znovu přebírá vládu. Je to ale právě ústřední dvojice, která diváky táhne nejvíc a učinila ze seriálu takový hit. Hry znalí tuší, že se druhá série ponese ve znamení jistého nečekaného zvratu, čistě seriáloví konzumenti světa The Last of Us však dosud jakýmkoli spoilerům rádi unikají a nechají se překvapit.

Aktuální řada bude mít sedm dílů, tedy o dva méně než ta první. Za seriálem opět stojí tvůrčí duo Craig Mazin a Neil Druckmann. Natáčelo se v Britské Kolumbii a dějově se seriál přenese o pět let dopředu.

Tvůrci tentokrát slibují větší akci. Hororové střety s houbovými zombies totiž v té první cíleně omezovali, aby se lépe mohli soustředit na vývoj vztahu mezi hlavními hrdiny. Nyní se prý diváci v plné síle dočkají zoufalství a opuštěnosti, které lidstvo ve světě nakažených čelí. Tvůrci jako inspiraci zmiňují slavný díl Hardhome ze Hry o trůny, kde došlo k sugestivnímu střetu mezi armádou neživých a Noční hlídkou a která je dodnes hodnocena jako jedna z nejlepších z celé série. Diváci se tedy patrně opravdu mají na co těšit.