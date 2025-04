Emocionální, devastující, brutální. Recenzenti jsou z The Last of Us nadšení

Z druhé řady seriálu The Last of Us | foto: Max

Dva roky po úspěchu první série (považované za jeden z nejlepších televizních počinů podle videohry) se Joel a Ellie vracejí na obrazovky – a zdá se, že čekání se vyplatilo. Renomovaná zahraniční média se předhánějí v superlativech a pěti-hvězdičkových hodnoceních.

Britský Empire nazývá novou řadu „postapokalyptickou televizí na vrcholu“ a zdůrazňuje, že je „dojemná a zdrcující stejnou měrou“​. Podle The Telegraph je druhá série „krvavá, plná šokujících zvratů a přetékající tragédií“ a „vše dobré z první řady vytočí na absolutní maximum“. Nadšená je i kritika v deníku The Times, podle níž obsahuje „momenty, ze kterých vám spadne brada do popcornu“ a v takových chvílích je „The Last of Us něco vzácného a výjimečného“.

Jinými slovy – kvalitou si druhá série nezadá s tou první, možná ji dokonce překonává. „Nemusíte mít strach, zda se druhá série vyrovná univerzálně opěvované první – vyrovná“, uklidňuje diváky Radio Times hned v úvodu své recenze.

Tvůrci Craig Mazin a Neil Druckmann tentokrát divákům nedají vydechnout – podle Radio Times nám „vrazí ruce do hrudi a vyrvou srdce“​.

Co mohou fanoušci (a noví diváci) očekávat? Především emočně intenzivní jízdu, která dokáže člověka odrovnat. Tvůrci Craig Mazin a Neil Druckmann tentokrát divákům nedají vydechnout – podle Radio Times nám „vrazí ruce do hrudi a vyrvou srdce“​.

Série se nebojí bolestných zvratů a temných témat, přesto nejde jen o samoúčelnou ponurost. Kritici vyzdvihují, že vyprávění nabízí hluboké morální otázky a komplexní emoce. „The Last of Us dokazuje, že zombie příběh může být ještě lepší a drtivější, s větší morální propracovaností a promyšlenějším pohledem na následky toho, co přijde potom,“ píše server Vulture.

RogerEbert.com označuje druhou řadu za „mistrovskou studii“ následků těžkých rozhodnutí a dodává, že „být hrdinou pro jednoho může znamenat stát se padouchem pro druhého“. Témata lásky, viny a pomsty prý rezonují ještě silněji než dříve a seriál „krásně ukazuje morálku hrdinů ve všech odstínech šedi“, jak zmiňuje Radio Times. Připravte se tedy na příběh, který zabolí na duši i rozproudí debaty o tom, kam až lze zajít ve jménu lásky a přežití.

Druhá série se odehrává s pětiletým odstupem – Joel (Pedro Pascal) a dospívající Ellie (Bella Ramsey) našli relativní bezpečí v komunitě Jackson ve Wyomingu, ale jejich vzájemný vztah utrpěl. Recenzenti si všímají, že na scénu vstupují nové postavy a děj je ještě temnější. Podle Variety posun fokusu na nové hrozby vytváří „ještě pochmurnější verzi seriálu, který už tak nebyl lehkým pokoukáním“, díky čemuž „může Bella Ramsey posunout svou hrdinku z prostořekého dítěte v hluboce poznamenanou mladou ženu“.

Herecké výkony obecně sklízí bouři chvály. IndieWire zmiňuje, že Pascalův „bolestný pohled“ a Ramseyin „nevinný jiskřivý výraz“ jsou využity dokonale a jejich vývoj jde ruku v ruce s promyšleným scénářem.

Chemie mezi ústřední dvojicí byla už v první řadě výjimečná a podle kritiků pokračuje ve stejně silné formě​ – byť některým recenzentům chybí delší společné scény Joela a Ellie. Boston Globe přiznává, že „společných momentů Joela a Ellie není tolik co v první sérii, což je pro seriál trochu ztráta“, zároveň však dodává, že „to málo, co z jejich interakcí dostaneme, je dojemné, strhující a představuje to nejlepší, co The Last of Us nabízí“​.

Nové postavy každopádně přinášejí svěží vítr do příběhu a rozšiřují svět – například postava drsné Abby okamžitě vzbudila pozornost fanoušků svou razancí (v roli zazáří Kaitlyn Dever).

Akční scény jsou větší a velkolepější – když seriál „přidá na spektáklu, dělá to v takové úrovni měřítka a provedení, že místy rivalizuje i Hru o trůny“.

Seriál si udržuje filmovou kvalitu: recenze vyzdvihují kinematografii, hudbu i detailní scenérie zpustošené Ameriky. Precizní režie se stará o to, aby i malé nuance ve výrazech a gestech nezůstaly nepovšimnuty.

Server Consequence udělil známku B+ a zvlášť oceňuje výpravu: „všechny složky produkce jsou stejně ostré jako minule, přičemž výtvarníci obzvlášť jedou naplno, aby zachytili nejen novou komunitu Jackson, ale i pozůstatky dávno mrtvého světa předtím“.

Akční scény jsou větší a velkolepější – když seriál „přidá na spektáklu, dělá to v takové úrovni měřítka a provedení, že místy rivalizuje i Hru o trůny“, všímá si magazín Rolling Stone.

Zahraniční recenzenti se shodují, že The Last of Us nadále kraluje adaptacím videoher. „Stvrzuje svůj status nejúčinnější videoherní adaptace,“ píše AV Club​. Podobně The Daily Beast velebí druhou sérii jako „stále nejlepší adaptaci videohry vůbec“.

Samotný příběh druhé série pokrývá zhruba polovinu děje videohry The Last of Us Part II – tvůrci tedy otevřeně míří k další řadě. Tato „prostřední kapitola“ ovšem působí monumentálně sama o sobě. Některé recenze ale upozorňují, že vyprávění je tentokrát rozvrženo tak, že čeká na dokončení v příští sérii, což může u části publika vyvolat frustraci nad otevřeným koncem. Celkový dojem z ambiciózního díla to však nekazí.

The Last of Us je možné sledovat na streamovací platformě Max, ke které získají na tři měsíce přístup všichni noví roční členové iDNES Premium. Členství lze získat nyní se slevou za 690 Kč.