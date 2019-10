Seriál Koruna: pět historických nepřesností hitu o Alžbětě II. od Netflixu

1 Smrt krále Jiřího VI.

K obrazu svému si Morgan přizpůsobil například smrt krále Jiřího VI., po kterém usedla na trůn jeho dcera, dodnes vládnoucí Alžběta II. Jiří získal korunu poté, co jeho bratr Eduard v roce 1936 abdikoval kvůli touze oženit se s dvakrát rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou. To v tehdejší Anglii nebylo pro krále ze společenských, politických či náboženských důvodů přípustné.

Na sklonku života trpěl vážnými zdravotními potížemi – především rakovinou plic. Diváci v seriálu vidí například scénu, kdy vykašlává krev do záchodové mísy v Buckinghamském paláci. Tvůrce ho nechává zemřít v důsledku operace, při které mu lékaři odebrali kus plíc. Zákrok sice skutečně absolvoval – ovšem v září 1951. Žil poté ještě několik měsíců, konkrétně do 6. února 1952. Příčinou úmrtí byla koronární trombóza, tedy krevní sraženina v tepně.

2 Winston Churchill nebyl mrzout



Alžběta se stala královnou ve věku pětadvaceti let. Jedním z jejích úkolů bylo naučit se perfektně etiketě a povinnostem patřícím k této nové roli. Pro rady si často chodila k Winstonu Churchillovi, tehdejšímu britskému premiérovi, který v seriálu vystupuje jako strohý a nevrlý pedant.



Sama panovnice však v minulosti prohlásila, že její vztah s Churchillem měl mnohem vřelejší charakter. „Byl tak vtipný!“ vzpomínala na něj. Jejich každotýdenní scházení prý bylo plné smíchu a rozpustilých žertů, nešlo o žádné úmorné přednášky.



3 Románek mezi princeznou Margaret a kapitánem Townsendem začal dříve



Prostor má v seriálu také princezna Margaret, známá jako černá ovce královské rodiny, která nemohla chybět na žádném bujarém večírku. Často se objevovala po boku rockových hvězd, a to se sklenkou tvrdého alkoholu a cigaretou v ruce. Její velkou láskou byl kapitán Peter Townsend, válečný hrdina takzvané „bitvy o Anglii“. Anglikánská církev ani tradice královské rodiny však neuznávaly sňatky s rozvedenými, proto se za něj Margaret nikdy neprovdala. Kdyby tak učinila, ztratila by právo na následnictví trůnu, jako se to stalo jejímu strýci Eduardovi.







Děj seriálu datuje začátek tohoto románku k nástupu Alžběty II. na trůn, tedy do roku 1952. Podle spisovatelky a novinářky Anne de Courcyové si však hraběnka ze Snowdonu s Townsendem začala již o pět let dříve. V knize Snowdon: The Biography z roku 2008 píše o tom, že se dohromady dali již při návštěvě Jižní Afriky v roce 1947, na které kapitán královskou rodinu doprovázel. „Ti dva spolu byli každý den,“ citovala autorka jednu z princezniných důvěrnic.

4 Ruská milenka prince Filipa



Manželství mezi Alžbětou II. a princem Filipem trvá už 72 let. Jsou přitom vzdálení příbuzní, oba mají v rodokmenu slavnou královnu Viktorii. V minulosti se několikrát spekulovalo o tom, že Filip je své manželce nevěrný. S těmito nikdy nepotvrzenými teoriemi pracuje také scénář druhé série Koruny.



Potenciálních milenek nabízí Morgan divákům hned několik. Jednou z nich by mohla být světově proslulá ruská baletka Galina Ulanovová – mladá a krásná. Královna v jedné scéně nachází její fotografii v manželově zavazadle. Ze zvědavosti se potom jde potají podívat na její představení. Ve skutečnosti se však tanečnice do Londýna během své kariéry podívala pouze jedinkrát, a to až v jejím závěru v roce 1956. Tehdy jí už bylo 46 let.



Kolem Filipa se ale pohybovala jiná žena, k jejímž dovednostem patřil ladný pohyb. Pat Kirkwoodová byla vyhlášená herečka a tanečnice. Vévoda z Edinburghu se s ní údajně poprvé setkal v roce 1948. Tehdy navštívil její šatnu a pozval ji na večeři, což pochopitelně přineslo řadu spekulací.



5 Filip nenazval svého syna Charlese slabochem



Navzdory svému urozenému původu neprožil princ Charles, Alžbětin syn a věčný čekatel na trůn, radostné dětství. Navštěvoval internátní vojenskou školu Gordonstoun ve Skotsku, kde ho spolužáci šikanovali. Také tímto obdobím se druhá série Koruny zabývá. Charlesův otec Filip zde však ve vztahu k synovi vystupuje jako muž velmi tvrdé ruky, který ho dokonce neváhá nazvat slabochem.



Epizoda, ve které tato slova zazněla, měla podle zdroje magazínu Glamour pobouřit samotnou královnu. Je si prý vědoma toho, že seriál vnímají někteří diváci jako přesné zachycení skutečnosti, a proto jí takové vykreslení jejího manžela rozrušilo.