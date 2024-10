RECENZE: Jak zlého učitele přerostl ještě horší žák Donald Trump

Z filmu The Apprentice: Příběh Trumpa | foto: Bioscop

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Překvapení, natož obhajoba se nekoná. Ze snímku The Apprentice: Příběh Trumpa vyjde titulní hrdina coby superpadouch, jehož by za amerického prezidenta volil leda hluchoněmý slepec s chudým intelektem a bohatým trestním rejstříkem. Přesto životopis Donalda Trumpa obsahuje dvě položky, které za vstupné do kina stojí.