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Thankskilling Day vznikal od první chvíle se záměrem oslovit i zahraniční publikum a nyní slaví první distribuční úspěch. Práva pro americký trh získala společnost SP Releasing ze skupiny SP Media Group, kterou založil producent Steven Paul, jenž se podílel na více než stovce filmů včetně snímků Ghost Rider a Ghost in the Shell.
Pro český horor jde o významný krok na mezinárodní scénu. Zahraničním ambicím ostatně odpovídá i angličtina, v níž je film natočený, a mezinárodní herecké obsazení. Vedle Sáry Korbelové, Vladimíra Polívky, Jána Jackuliaka, Tomáše Webera, Anety Kernové a Tomáše Novotného se představí také Jana Findlay, Darren Jenkins-Johnston a Fabio Morelli.
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Co skrývá temné podzemí hal ČKD? Český slasher horor má světové ambice
„Od začátku jsem věděl, že budeme film točit v angličtině a že míří na mezinárodní trhy. Tomu se přizpůsobilo i obsazení postav. Snímek vznikal jako distribution-driven project, což je v českém prostředí poměrně unikátní přístup. Celý projekt byl od začátku podřízen tomu, aby fungoval i za hranicemi,“ vysvětluje jeden z producentů a režisérů a zároveň scenárista JC Kovář. V zahraničí bude horor uveden pod názvem Red Escape a tvůrci nyní jednají o dalších distribučních možnostech. Letos ho představili také na festivalu v Cannes v rámci prezentace pro filmové profesionály.
Děj filmu zavádí diváky do bývalé haly ČKD v pražských Vysočanech, pod kterou údajně Sověti za minulého režimu provozovali tajné laboratoře, v nichž prováděli pokusy na lidech. Na konci 80. let tu údajně beze stopy zmizel správce areálu se svou rodinou a jeho syn přitom zůstal hluboko pod zemí. Pro šestici hráčů je to ale jen úsměvná historka, co jim má zpestřit únikovku, kterou si sem přišli zahrát. V očekávání pořádné dávky adrenalinu se rozdělí do dvou týmů a vyrážejí do útrob průmyslového areálu plnit úkoly, překonávat překážky a soupeřit o výhru.
„Chtěli jsme, aby napětí vyvěralo z místa samotného. ČKD má historii i tvář, která v divákovi probouzí otázky ještě dřív, než se na plátně objeví první hrozba. Když pak postavy zůstanou uvězněné v podzemí, není jisté, jestli je horší to, co slyší, nebo to, co nevidí,“ vysvětluje režisér a producent Petr Kubík.