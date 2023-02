TELEVIZIONÁŘ: Ve znamení růžových srdíček a obou legend Hříšného tance

K svátku zamilovaných servíruje třeba Prime novinku Somebody I Used to Know, v níž hrdinka při výletu do rodného města nahlíží své dávné omyly; dvojici hrají Jay Ellis a Alison Bries.

Netflix zase nasadí příběh U tebe nebo u mě?, kde si na týden vymění role ustaraná matka v podání Reese Witherspoonové a její bezstarostný kamarád z opačného konce Spojených států, dále přihodí pokračování Lásky na kvadrát, která spojila novináře s učitelkou nebo Dilema na druhou, opět romantickou komedii, v níž se dvě kamarádky zamilují do stejného muže.

Růžovými srdíčky se zkrátka plakáty novinek jenom hemží, ať už pocházejí z Ameriky, Polska nebo z Nigérie. A pokud fanoušek filmových legend uteče k nedělní jistotě dokumentárního cyklu Hollywoodské ikony, ani tam se romantickému oparu nevyhne, protože aktérem premiérového dílu je Patrick Swayze, milovaný idol snímků Hříšný tanec či Duch.

Paradoxně herci, jenž pro Hříšný tanec napsal a nazpíval píseň She’s like the wind, patří i po jeho smrti v roce 2009 více pozornosti než jeho partnerce z téhož filmu Jennifer Greyové, která sice nadále točí, ale spíš v podružných produkcích nebo seriálech.

Až nyní má na obrazovce hlavní roli coby Gwen Shamblinová, nechvalně známá pseudokřesťanská vůdkyně, která se prohlásila za proroka, razila poselství bohulibého hubnutí a na víře založila svůj kontroverzní dietní program.

V příběhu, jejž od února uvádí americká kabelová stanice zaměřená na ženy Lifetime, tedy valentýnské cukrování zjevně nehrozí.