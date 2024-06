Šíleně blbá princezna? To pro mě vymyslel Jiří Strach, směje se Tereza Ramba

Role, kterou původně přijmout nechtěla, jí nakonec posloužila i jako velká příležitost zase jinak nahlédnout do vlastního nitra. „Doteď chodím na terapii jednou týdně na hodinu k panu doktoru Čechovi, který mi pomáhal připravit se i na ten film. Začali jsme půl roku před natáčením a Zápisník alkoholičky je pro mě naprosto srdcová záležitost. Měla jsem chuť a vlastně i prostor pracovat s tím filmem takovou inkarnací. V podstatě jsem využila toho tématu a velkého prostoru, abych mohla skrz film třeba i opustit nějaké své temné stránky,“ přibližuje svůj přístup Tereza Ramba.

„Bylo to funkční, strašně mi ten film pomohl a cítím se fantasticky. Otevřelo se ve mně spoustu témat, ať už co se týče mateřství, partnerství, hodně taky ztráty zodpovědnosti nebo prostě toho, jak chci žít,“ říká o filmu, který režíroval Dan Svátek, tvůrce úspěšného Úsměvu smutných mužů podle knižní předlohy Josefa Formánka.

Jak při tak náročné roli nezajít daleko s vlastní fantazií, aby se jí člověk nenechal zcela ovládnout? „S fantazií musí člověk umět pracovat a to je pro mě asi nejdůležitější informace, kterou mám za posledních pět let. Že si můžu vybrat... Takže já už ji umím zastavit, když je to potřeba. Vždycky jsem s ní měla trochu problém, protože se mi rozjížděla do takového nekonečného kolečka. Třeba jsem o někoho měla strach a pak už jsem to nedokázala zastavit. Teď si umím říct třeba: dnes je sluníčko, mám tady manžela, dvě děti, domov a dneska bude dobře,“ popisuje.

Vejít do světla

Film Zápisník alkoholičky mimo jiné otevírá otázku závislostí a jejich příčin „Jakákoliv závislost, myslím, vždycky pramení z nějakého jádra, které si musí člověk najít a vyřešit. A mnohdy je bohužel jednodušší použít drogu k utlumení takové věci. Já to dokážu pochopit, protože si dokážu představit hrozně moc a mám to i blízko v rodině. Bylo období, kdy jsem si na to musela dávat pozor,“ prozrazuje. A dodává: „Doufám, že každý, kdo s tímto jakkoliv bojuje a na ten film se podívá, si pak třeba dokáže nastavit nějaké zrcadlo nebo se rozhodne vejít do světla.“

A co zmiňovaná Šíleně blbá princezna? „Já nevím, jestli to můžu říct vůbec. No, tak takhle, já si to tím aspoň pojistím. Pan Trojan, pan Vetchý a pan Strach vyvíjeli v karavanu teorii, že už nemůžu hrát princezny, protože je mi 35, což mě samozřejmě uráželo, a tak Jirka Strach vymyslel, že bych mohla hrát šíleně blbou princeznu. Princeznu, kterou by prostě nikdo nechtěl a zůstala sama už taková vyvanutá... Ale zase mi musel něčím zalichotit, takže by to byla princezna strašně chytrá. Jako furt docela pěkná, ale už by ji žádný mladý princ nechtěl a zbyl by jen jeden princ. A to by byl právě Ivan Trojan, který by přijel na svém vypelichaném koni a ona, aby si ji někdo konečně vzal, by se prostě chudák rozhodla, že bude dělat, že je úplně blbá,“ směje se.

V rozhovoru se dál dozvíte, jak Tereza Ramba prožívá narozeniny, které měla v den rozhovoru nebo jak vypadá její vysněná oslava. Promluvila také blíže o tom, co z přístupu režiséra Dana Svátka jí dovolilo se tak hluboce ponořit do role i vlastní psychiky a v čem obecně spočívá její herecká příprava na role a kdo či co jí v tom pomáhá.