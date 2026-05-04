Jsem tlustá, jsem hnusná? A dost! řekla si Tereza Ramba. Monyová nebude jen oběť

Monika Zavřelová
Letos je to dvacet let od chvíle, kdy se Tereza Ramba poprvé objevila na filmovém plátně. Za tu dobu si ji oblíbily tisíce diváků, získala Českého lva, ztvárnila desítky rolí. Přesto se stále může objevit postava, která se jí dostane pod kůži tak nějak víc. I proto si během příprav na roli v minisérii Monyová, kterou můžete od příštího týdne vidět na Oneplay, musela říct dost, prozrazuje v Rozhovorech Moniky Zavřelové.

Rétorika knih Simony Monyové pro ni totiž postupně začala být příliš sebe-agresivní. „Jsem tlustá, jsem hnusná, jsem stará, tudíž se jemu přece nemůžu líbit,“ opakovala autorka stránku za stránkou. „A tak jsem řekla: a dost, Simono,“ vysvětluje.

Minisérie Monyová vypráví příběh jedné z nejúspěšnějších českých autorek počátku tisíciletí, která v roce 2011 zemřela po útoku svého druhého manžela.

I proto si tvůrci už na začátku dali zásadní úkol – nevyobrazovat Simonu Monyovou jako oběť. „Strašně jsme si přáli, aby to nebyla pohádka o holce, která trpěla,“ říká. To, co ji na roli nejvíc pohlcovalo, nebyl násilný konec, byly to ty roky plíživých náznaků před ním. Ty téměř neviditelné záležitosti, jakými jsou nároky, snaha zvládnout všechno, být nejlepší mámou, nerozbít rodinu podruhé. „Prostě vydržet za každou cenu. A to opravdu za každou cenu - i když jde o život.“

Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je herečka Tereza Ramba.
Tereza Ramba na závěrečném večeru 59. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (12. července 2025)
Ke zkušenostem z Monyové dál říká: „Začala jsem mít sebedestruktivní tendence a pocity viny. My dvě, co tu teď sedíme ještě dojíždíme generaci žen, které zvládaly všechno, ale přitom nemohly zvládat vůbec nic. My už to tak nemusíme dělat, ale musíme začít u sebe. A já už třeba jen kvůli své dceři.“

Vypadám jako buldozer

A co se na Tereze Ramba za posledních 20 let nejvíc proměnilo? „Máma mi nedávno řekla, že zůstávám pořád stejná, a to je pro mě největší kompliment,“ popisuje. Změny však cítí - popisuje, jak se léta považovala za „poddajnou“, což možná mnohé překvapí. „Vím, že tak nevypadám. Vypadám jako buldozer. Ale není to tak úplně pravda,“ vysvětluje.

Stále se učí hlídat si hranice, říkat ne a zároveň nepůsobit arogantně. Terapie jsou toho součástí posledních deset let. Teď už ale hlavně pro to, aby si dokázala projít náročnými rolemi. „Myslím, že žijeme ve skvělé době v tom, že si herci začínají uvědomovat, že i s těmi těžkými věcmi mohou pracovat ve svůj prospěch. Nemusí být jen smýkáni emocemi a trpět,“ naráží na intenzivnější a dramatičtější způsoby práce, které někteří volí.

S láskou v rozhovoru Tereza Ramba hovoří také o svém manželovi Matyášovi. Bez jeho podpory a poskytnuté svobody by asi nikdy nemohla pokračovat v práci tak, jak se v posledních letech dařilo, odhaluje. „Maty řekne: tady budu mít půl roku volno, beru si ho a ty jdi a buď nejlepší v tom, co děláš.“

I v okamžiku, kdy sama cítí vinu za to, že není doma, je to on, kdo ji odveze na natáčení a posune dál. „Možná jsem mu tohle ani nikdy neřekla, ale je to i on, kdo za tím vším, co se povedlo, stojí.“

A nejde jen o kariéru. Tereza Ramba popisuje, jak ji proměnil v jiných věcech. V tom, jak vnímá sebe, své tělo, svou hodnotu. „Na místech, kde jsem byla zvyklá spíš na to, že mě někdo trošku srazí, a to nechci nikoho zraňovat, on to využije k tomu, aby mě dostal dál.“

Minisérie Monyová bude na Oneplay k vidění od 15. května. Z celkem šesti dílů viděla Tereza Ramba dva. Dokonce společně se syny Simony Monyové. „Mají můj velký obdiv. Nezapškli. Jedou dál v osvětě týkající se příběhu jejich mámy a chtějí, aby pomáhal. To je na nich neuvěřitelné. Vnímám je jako svůj dar a budu si ho dál chránit.“

Jsem tlustá, jsem hnusná? A dost! řekla si Tereza Ramba. Monyová nebude jen oběť


Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je herečka Tereza Ramba.

Letos je to dvacet let od chvíle, kdy se Tereza Ramba poprvé objevila na filmovém plátně. Za tu dobu si ji oblíbily tisíce diváků, získala Českého lva, ztvárnila desítky rolí. Přesto se stále může...

