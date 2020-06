Film je můj život, ale moc jsem jich neviděla, přiznává Tereza Ramba

Páternoster v paláci Lucerna stoupá, a když těsně pod střechou vystupujeme, mezi řečí Tereza Ramba prohodí, že by už klidně nemusela být herečkou. Do života jí totiž vstoupilo Slunce. První dítě, jehož identitu zatím nechce odhalit.



Co to znamená nebýt herečkou a dělat kdykoliv cokoliv jiného?

Mám miliardy nápadů. Problém je v tom, že většina z nich je nevýdělečných.

To dejme na chvíli stranou a pojďme se zasnít.

Dobře. Bavilo by mě starat se o lesní mateřskou školku nebo jakkoliv jinak pracovat s dětmi. Taky se zajímám o síly různých kamenů, takže třeba šperkařství. Anebo sociální služby. Tam by ale hrozilo, že se rychle vyčerpám, dlouhodobě na to asi nejsem typ.